Культура

Псковский военно-исторический музей-заповедник и музей боевой славы имени Ардзинба договорились о сотрудничестве

Военно-исторический музей-заповедник Псковской области и Государственный музей боевой славы имени В. Г. Ардзинба заключили соглашение о сотрудничестве. Торжественная церемония прошла в стенах Музея боевой славы в Сухуме в понедельник, 11 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

На церемонии подписания соглашения присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, вице-премьер Республики Абхазия Джансух Нанба, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин.

Подписи под документом поставили заместитель директора Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Наталья Суббота и директор Государственного музея Боевой Славы Мзия Бейя. Наталья Суббота поблагодарила коллег из Абхазии за взаимодействие, отметив различные возможности для сотрудничества. Мзия Бейя выразила готовность в создании и укреплении культурных связей.

Михаил Ведерников со своей стороны поздравил руководителей учреждений культуры со значимым событием и пожелал успехов в расширении и укреплении двустороннего сотрудничества. В дар музею он передал книгу «Традиции и мужество земли Псковской», где представлены редкие архивные документы о героическом прошлом региона периода Великой Отечественной войны, и копию мемориала «Знамя Победы», расположенного в поселке Идрица.

«К 80-летию общей Победы издали книгу о военных действиях и героях. В ней рассказывается и о представителях Республики Абхазия, часть которых погибла на территории Псковской земли», — сказал глава региона и напомнил об истории рождения Знамени Победы.

В ходе визита в музей глава региона также ознакомился с экспозицией, которая отражает основные этапы Великой Отечественной войны 1941–45 годов и Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов.

В правительстве отметили, что заключенное соглашение предполагает организацию и проведение совместных культурно-просветительских и образовательных мероприятий, конференций, круглых столов, направленных на изучение и популяризацию культурного наследия и исторических аспектов музеев. Соглашение также направлено на развитие сотрудничества в формате онлайн-встреч, обмена научно-методической информацией, организацию виртуальных экспозиций и выставок с использованием современных мультимедийных технологий.

Напомним, официальная делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым работает в Республике Абхазия.