Культура

«Дневной дозор»: Достаточно ли в Пскове памятников, скульптур и МАФов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Достаточно ли в Пскове памятников, скульптур и малых архитектурных форм?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Псковская область - во многом регион уникальный. Подтверждением тому служат не только памятники истории и культуры, достойные списка ЮНЕСКО, шедевры средневековой фресковой живописи, но и свой, можно сказать, самобытный подход к установке памятников, монументов, скульптур, малых архитектурных форм. За примерами далеко ходить не надо. То, что в областном центре есть сразу два памятника Ленину - неудивительно, подобные артефакты советской эпохи можно найти во множестве российских городов. Зато на Псковщине есть сразу два монумента Александру Невскому и его дружине (один в Псковском районе, второй - в Гдовском). В Пскове - установлены сразу два памятника солдатам Первой Мировой войны. А вот легендарной основательнице Пскова - святой равноапостольной княгине Ольге в городе установлено уже три памятника (третий - буквально на днях украсил площадь перед аэропортом, который носит имя княгини). На прошлой неделе в историческом центре Пскова появилось скульптурное изображение патриарха Тихона. Есть в столице региона и малые архитектурные формы: памятник Скобарю в Детском парке, Кованое гнездовье аистов, установленное на набережной реки Великой, музыкальная скамейка в сквере имени 60-летия Октября, стилизованная под гитару, и многие другие статуи и скульптуры старого и нового времени, которые улучшают внешний облик нашего города.

Достаточно ли монументов и малых архитектурных форм в нашем городе? Насколько гармонично вписаны они в городскую среду? Нужно ли дополнить городские пространства какими-то памятниками и МАФами? Если да — то какими? Что об этом думают наши собеседники, узнаем в программе «Дневной дозор».

Известный псковский архитектор Владимир Васильев считает, что памятников, монументов и скульптур много не бывает. Но, по его мнению, главное не их количество, а качество. Он удовлетворен далеко не всеми архитектурными решениями, которые принимаются в нашем городе. Владимир Васильев рассказал, каких архитектурных форм, по его мнению, в Пскове не хватает.

«Качество очень разное, и даже народ отдельно оценивает Ольгу, которая стоит на Октябрьской площади, и совсем по-другому оценивает памятник перед Рижской гостиницей. Поэтому здесь важен выбор направления городскими властями: в каком направлении будем развиваться и устанавливать. На мой взгляд, скульптур много не бывает. Если мы вспомним небольшие города Прибалтики, то там довольно много неожиданных скульптур, тот же "мальчик-разносчик газет". Такие жанровые скульптуры придают своеобразие нашему городу. Кроме того, у нас до сих пор недостаточно памятных досок многим известным людям, жизнь которых была связана с Псковом. Им можно было бы хотя бы небольшие памятники ставить, как, например, бюст Кикоина. Решения зачастую принимаются непрофессионально, как абсолютно непрофессионально принято решение по установке памятника Тихону перед зданием духовной семинарии. Да, там памятник должен был быть, он нужен, но то, как его поставили, не выдерживает никакой критики. То есть его просто по-другому надо было разместить. Здесь надо было немного подумать и посоветоваться со специалистами».

Искусствовед и руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева считает, что в нынешнее время многие монументы, памятники и скульптуры выполняются по шаблону, из-за чего теряется их уникальность. Также Ирина Голубева поделилась мнением о том, какими качествами должны обладать монументы и о том, что важно учитывать при их проектировании и установке.

«Выбор места очень важен, как и, конечно, художественное качество этих скульптур. Этот вопрос на первом плане абсолютно для всех, для малых форм и для скульптуры. Сейчас мы наблюдаем, что есть скульптуры, которые делаются шаблонно и которые могут подходить для любого города, а хотелось бы индивидуальных решений, которые оцениваются с точки зрения их художественного качества. Вот тогда это будет заслуживать установки. Если сделано по шаблону и некачественно с точки зрения принципов современного художественного оформления, то смысла в этом нет, потому что это шаблон, это будет неинтересно, это будет везде».

Урбанист и архитектор Сергей Станкевич считает, что с количеством памятников, скульптур и малых архитектурных форм в Пскове проблем нет, а вот с местами их размещения — есть. В нашем городе не так много локаций, которые подходят для установки скульптур и МАФов.

«Скульптуры и малые архитектурные формы не живут сами по себе, в отрыве от всего городского полотна. Как правило, они являются либо доминантами, центрами притяжения, либо дополнительными элементами в скверах, парках, улицах. Поэтому Псков можно наполнить историческими деятелями, новыми именами, героями. Не столько нужно искать, куда поставить, сколько нужно создавать такие места, которые сами по себе попросят такой доминанты. Я думаю, что каждый район в Пскове должен иметь скверы, памятные места. Это может быть где угодно – Завеличье, Запсковье, любое направление. Я бы не ставил вопрос так, что мало памятников. Скорее недостаточно центров притяжения в небольших районах. Наш город - один из самых древних, и нам даже не нужно что-то вытягивать из пальца, придумывать какие-то легенды, как это часто делается в разных туристических локациях. У нас огромное количество легенд: и барсики, и крокодилы, и много чего ещё. На мой взгляд, всё это имеет место быть, если это интересно, реализуемо и не делается легенда ради легенды, статуя ради статуи. Если это вплетено в общий культурный, визуальный, архитектурный код, то почему нет?»

Активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков замечает своего рода перебор в количестве памятников некоторым историческим личностям.

«То, что у нас везде ставят Ольгу, я не совсем понимаю. Она в городе стоит в трёх местах, и к некоторым местам у меня есть вопрос. В аэропорту - понятно, он носит ее имя. Но Октябрьскую площадь и Рижскую гостиницу я не понимаю, для чего они там поставлены».

По мнению вице-спикера Псковского областного Собрания Юрия Сорокина, известного мецената, который за счет собственных средств обустраивает городские пространства, в нашем городе ощущается нехватка малых архитектурных форм, подобных тем, что по его инициативе установлены в Музыкальном сквере. По его мнению, если у людей есть идеи и предложения по созданию муралов или установке МАФов, власти должны такие предложения оперативно рассматривать и поддерживать, а не «вставлять палки в колеса».

«Под малыми архитектурными формами я подразумеваю, например - рояль из железа, кованую скамейку с клавишами и контрабас, которые установлены мной в Музыкальном сквере на улице Советской. Такие локации становятся точками притяжения как для туристов, так и для местных жителей. В городе наверняка немало мест, которые можно было бы украсить МАФами, но сейчас процесс их согласования слишком зарегулирован, на мой взгляд. Чтобы это всё сделать, нужно пройти если не семь кругов ада, то парочку точно: согласовать, утвердить. Все это непросто, поэтому и желающих заниматься установкой МАФов - немного. Поэтому, например, и на набережной Великой можно увидеть только памятник русскому солдату Первой мировой и монумент флотоводцам, а места там для украшения малыми архитектурными формами - предостаточно. Считаю, что если у активных граждан, меценатов есть какие-то задумки по установке памятников, МАФов, то нужно помогать такие проекты реализовывать, а не вставлять палки в колёса».

Псковский архитектор Владимир Шуляковский считает, что вдохновение для создания новых скульптур и памятников нужно черпать из истории Псковского края, самого города, а не из интернета. Тогда историческая уникальность и идентичность архитектурных произведений теряться не будут. Но, как сообщил архитектор, перебора быть тоже не должно. Пока что, по мнению Владимира Шуляковского, архитектурным объектам не хватает уникальности.

«Мне кажется, тут должен быть принцип "меньше, но лучше", потому что количество в качество не переходит, к сожалению. Возьмём, к примеру, всеми уважаемую княгиню Ольгу. Построен уже третий памятник. Если сосчитать и то, что стоит памятник в библиотеке, которая раньше была кинотеатром, то это уже четвёртый. А если ещё прибавить скульптурное изображение на часовне, то уже пятый. Ощущение перебора. По количеству больше только барсиков, чем княгини Ольги. Памятник, который поставили в аэропорту, конечно, качественный, красивый, но если почитать исторические документы о княгине, то можно узнать, что она познакомилась с князем Игорем, когда гребла по реке. Потом правила Россией железной рукой, мстила. Всё было достаточно жёстко. А на памятнике мы видим современную красотку. Это моё субъективное мнение, другой человек может увидеть иначе. На мой взгляд, получился образ современной актрисы, одетой в какие-то исторические одежды. Хотелось бы больше идентичности, уникальности и обращённости к конкретному месту. А Музыкальный сквер, я считаю, это однозначно большая удача».

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада (АСТУР), генеральный директор турфирмы «София» Гелена Самохвалова отмечает, что гости нашего города никогда не жаловались на нехватку памятников и малых архитектурных форм. По ее словам, молодежь с большим интересом любуется историческими монументами, но само собой современные инсталляции их привлекают больше, поэтому появление каких либо арт-объектов в Пскове могло бы не только привлечь молодых туристов к нам в город, но и прийтись по душе самим псковичам.

«Чем больше у нас разных тематических объектов, тем лучше не только для гостей, но и для псковичей. Если комфортно жить самим жителям города, то и туристам тоже. Негативных отзывов я лично никогда не слышала о том, что у нас не хватает памятников. Тенденция последних лет, когда у нас устанавливают барсиков и памятники княгине Ольге, это действительно очень приятно, это украшает город и даёт разнообразные фотозоны для наших туристов. Какие-либо инсталляции и объекты, которые можно использовать для фотоссесий, у молодёжи, конечно, пользуются большим интересом, чем у старшего поколения. Но они это совмещают также с посещением объектов историко-культурного наследия. Но если в парках станет больше интересных арт-объектов, то мы увидим больше молодёжи среди туристов».

Некоторые наши собеседники уверены, что мемориалов и малых архитектурных форм в нашем городе - в избытке. Причем количество не всегда переходит в качество, да и решения, принятые при выборе места размещения этих памятников, не всегда можно логически объяснить. Но по итогам сегодняшней программы большая часть наших экспертов убеждена, что стоит больше внимания уделять оригинальности и идентичности не только памятников и скульптур, но и муралов, которые украшают стены многих домов областного центра, ведь архитектура города — это его лицо. И если не следовать этим правилам, лицо может утратить уникальные черты, стать шаблонным и неинтересным.

Александра Братчикова