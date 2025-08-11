Культура

Клуб «Терция» вновь примет участие в празднике «Воевода Шуйский» в Пскове

Клуб «Терция» из Москвы вновь примет участие в празднике «Воевода Шуйский», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Историческое общество «Терция» было основано в 2017 году в Москве. Оно занимается изучением и реконструкцией военных формирований первой половины XVII века. Основные направления: реконструкция драгунского баварского полка Иоганна Вольфа, Самборских гайдуков Ежи Мнишка, московских стрельцов приказа Артамона Матвеева.

Какие активности от клуба «Терция» ждут гостей праздника, смотрите в карточках:

Праздник «Воевода Шуйский» пройдет при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.