Клуб «Терция» вновь примет участие в празднике «Воевода Шуйский» в Пскове

Клуб «Терция» из Москвы вновь примет участие в празднике «Воевода Шуйский», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Историческое общество «Терция» было основано в 2017 году в Москве. Оно занимается изучением и реконструкцией военных формирований первой половины XVII века. Основные направления: реконструкция драгунского баварского полка Иоганна Вольфа, Самборских гайдуков Ежи Мнишка, московских стрельцов приказа Артамона Матвеева.
Какие активности от клуба «Терция» ждут гостей праздника, смотрите в карточках:
Праздник «Воевода Шуйский» пройдет при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.