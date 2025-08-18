Культура

Два объекта в Псковской области предложили включить в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО

Два объекта в Псковской области предложили включить в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО на национальном уровне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Службы управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО Мария Лисенкова.

Служба управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в составе НПЦ по охране памятников с Псковским музеем-заповедником и Пушкинским заповедником провели совместную работу по подготовке этого перечня объектов.

«Сотрудники нашего отдела работали с двумя крупнейшими федеральными музеями: Псковским музеем-заповедником и Пушкинским заповедником. Начинали мы с подготовки заявок на включение в предварительный список на национальном уровне, и когда с коллегами из псковского музея стали рассматривать вопрос, какой объект мог бы войти в этот список, мы вернулись к церкви Успения в Мелетово. Почему вернулись? Этот памятник входил в состав номинационных документов по псковским объектам еще в 2002 году», - рассказала Мария Лисенкова.

По ее словам, в составе объекта всемирного наследия «Храмы псковской архитектурной школы» - два прекрасных храма с монументальной живописью: Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря XII века и собор Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского монастыря XIV века. «И как раз церковь в Мелетово с живописью XV века дополняет «картину мира» монументальной живописи на территории Псковской области. Учитывая, что в церкви в Мелетово достаточно большой процент сохранности живописи, было принято коллегиальное решение начать работу или по включению ее как отдельного памятника, или по расширению нашей номинации «Храмы псковской архитектурной школы», - отметила она.

Следующим объектом, который был рассмотрен для включения в предварительный список, стал «Пушкинский литературный ландшафт». «Музей поэта в Михайловском - это не просто место памяти Александра Сергеевича Пушкина, это прекрасный ландшафт, который отсылает к XIX веку, это прекрасная русская природа, псковские дали, которые вдохновляли на создание многих известных произведений. Поэтому появилось такое название», - пояснила она.

По словам Марии Лисенковой, доказать уникальность объекта не только на национальном уровне, но и для мировой культуры - достаточно сложная задача. «Документы по этим объектам были подготовлены в 2021 году, направлены в Министерство культуры Российской Федерации. Нам даны рекомендации для последующей работы. Может быть, мы об этом громко не заявляем, но работа идет. Для нас очень важна поддержка Светланы Мельниковой, руководителя Псковского музея-заповедника, по включению Мелетовского храма в список особо ценных на национальном уровне. Что касается Пушкинского музея - он уже является особо ценным объектом, то есть была проведена достаточно большая работа по подготовке документов с экспертным сообществом», - сообщила она.

Мария Лисенкова отметила, что работа по включению псковских объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО - системная и долгая. И напомнила, что предыдущий этап, результатом которого стало присвоение статуса 10 храмам Псковской архитектурной школы, длился почти 20 лет.