Работу по сохранению не вошедших в список ЮНЕСКО псковских памятников ведут совместно с пользователями объектов

Работа по сохранению и популяризации не вошедших в список всемирного наследия ЮНЕСКО псковских памятников ведется совместно с пользователями объектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Службы управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО Мария Лисенкова.

Служба управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО проводит ее «в плотной связке» на уровне консультаций, профессионального общения со специалистами Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва и Межобластного научно-реставрационного художественного управления в Москве. Причем, деятельность ведется не только в части привлечения федеральных средств, но и текущего содержания памятников совместно с пользователем.

«Например, Гремячая башня - уникальный памятник фортификационного зодчества. За несколько лет там уже дважды проводились консервационные и первоочередные работы, самые щадящие, но позволяющие сохранить подлинность этого памятника. Речь идет в первую очередь не о том, чтобы реставрировать ее и приспособить для чего-то, а именно сохранять совместно с собственником - Росимуществом», - рассказала Мария Лисенкова.

Еще три памятника - Покровская башня, Приказная палата и Поганкины палаты - места музейного показа у Псковского музея-заповедника. Что касается объектов, находящихся в управлении епархии, завершены работы на колокольне Троицкого собора и продолжается реставрация самого собора, ведутся работы по ремонту фасада церкви Петра и Павла. Для храма Старое Вознесение еще в 2019 году была разработана проектная документация, а затем проведены частичные работы по кровле и главе. Дальнейшая реставрация объекта планируется в рамках государственной программы «Развитие культуры».

Активная работа в рамках текущего содержания и привлечения внимания к памятнику ведется пользователем храма Успения с Пароменья: «В южном приделе размещена чудеснейшая выставку, посвященную Всеволоду Петровичу Смирнову - архитектору реставратору. В звоннице церкви Успения с Пароменья была его мастерская. Пользователь, отец Алексей, организовал музей своими силами. И мы с радостью ему помогаем».

«Мы спокойно работаем, стараемся сильно не хвастаться, но работу ведем большую. Очень плотно работаем с пользователями по всем объектам. И надеюсь, успешно справляемся», - отметила она.

Напомним, что летом 2019 года частью всемирного наследия ЮНЕСКО стали 10 храмов Псковской архитектурной школы, хотя изначально в номинационное досье было включено 18 объектов культурного наследия. Не вошли в список 8 памятников: Покровская башня, XV в., Гремячая башня, XVI в., ансамбль Кремля: Троицкий кафедральный собор с колокольней, XVII в., 1830 г., церковь Петра и Павла с Буя, XVI в., церковь Старое Вознесение, XV в., церковь Успения с Пароменья со Звонницей, 1521 г., ансамбль Кремля: Приказная палата, XVII в., Поганкины палаты, XVII в.