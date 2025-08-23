Культура

Исторический праздник «Воевода Шуйский»-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ

Исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581–1582 годах, состоялся 23 августа на территории у Покровской башни в Пскове.

Гости смогли посетить множество площадок с мастер-классами, увидеть показательные бои реконструкторов, отлить пулю, изготовить монету, услышать историческую лекцию и даже принять участие в суличном турнире. В течение всего праздника на территории Покровского угла располагался военный лагерь, где можно было узнать и увидеть, как проходил быт предков в XVI веке.

Организаторами праздника выступили Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества. Подробнее о празднике — в фоторепортаже Анны Тягуновой и Константина Красильникова.