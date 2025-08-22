Культура

Мушкетерский интерактив ждал гостей псковского праздника «Воевода Шуйский»

Мушкетерский интерактив от исторического общества «Терция» провели на празднике «Воевода Шуйский» в Пскове 23 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Клуб «Терция» из Москвы вновь принял участие в празднике «Воевода Шуйский», который проходит сегодня на территории у Покровской башни. Историческое общество было основано в 2017 году в Москве. Оно занимается изучением и реконструкцией военных формирований первой половины XVII века. Основные направления: реконструкция драгунского баварского полка Иоганна Вольфа, Самборских гайдуков Ежи Мнишка, московских стрельцов приказа Артамона Матвеева.

Организаторами праздника выступили Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.