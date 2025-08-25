Культура

Русская фортепианная классика прозвучит в последний «Летний вечер…» этого сезона в пушкинском Тригорском

На предстоящую субботу, 30 августа, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» запланирован заключительный в нынешнем сезоне концерт в рамках многолетнего проекта «Летние вечера в русской усадьбе». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, с программой «Глинка и его последователи» в мемориальном «Тригорском» выступит петербургский пианист Владимир Беломестных.

Фото: Владимир Беломестных

В программу клавирабенда маэстро включил виртуозные пьесы Михаила Глинки, Милия Балакирева, Анатолия Лядова. Нужно признать, что в отличие от оперных и симфонических сочинений этих классиков отечественного музыкального искусства их фортепьянная музыка исполняется не часто, как бы отступая на второй план. Интересно и то, как трактует эти пьесы пианист из северной столицы.

«Концертный репертуар Владимира Анатольевича очень обширен. Он часто исполняет произведения венских классиков, Шопена и Листа, французских импрессионистов, — особо отметили Пушкинском заповеднике. — Но особая любовь артиста — русская музыка, от Глинки до Рахманинова, Метнера, Прокофьева. И не случайно для выступления в Тригорском музыкант вот уже не в первый раз выбирает именно сочинения Глинки — современника Пушкина. Оба они — и Пушкин, и Глинка, как писал великий критик и исследователь искусства Владимир Стасов, “…создали новый русский язык — один в поэзии, другой в музыке“».

Концерт Владимира Беломестных «Глинка и его последователи» в «Зелёной зале» господского дома в мемориальном «Тригорском» 30 августа начнут в 18.00.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что проект «Летние вечера…» призван воссоздать атмосферу русской провинциальной дворянской усадьбы первой трети XIX столетия, какой, например, она была в доме сердечного друга и соседки ссыльного поэта Прасковьи Осиповой, урождённой Вындомской. Концерты, напоминающие о традициях домашнего музицирования, и музыкально-литературные вечера в Тригорском неизменно пользуются большой популярностью у гостей Пушкинского заповедника и всегда проходят с аншлагом. Не удивительно поэтому, что музыканты и актёры — как местные, так и из обеих столиц — с большой охотой принимают приглашение выступать здесь.