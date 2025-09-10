«Дневной дозор»: Нужно ли снести памятники архитектуры, находящиеся в аварийном состоянии?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли снести исторические здания, которые находятся в аварийном состоянии?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Псков — уникальный город, здесь сохранились многочисленные памятники средневековой архитектуры. Всем туристам хорошо известны Гремячая башня, палаты купца Меньшикова, Покровская башня, Троицкая башня с воротами и многие другие памятники, которые не единожды реставрировались и дожили до наших лет. Впрочем, наряду с многочисленными историческими зданиями, многие из которых внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в областном центре немало и ничем с виду непримечательных строений, возведенных в послевоенное время.
Напомним, в Пскове, который Красная Армия освободила от нацистов в 1944 году, невредимыми осталось лишь несколько зданий. Наш с вами город был практически отстроен с нуля, а в качестве стройматериалов в ход шло всё, что было под рукой — главным критерием была пригодность для жилья. Некоторые из послевоенных построек сохранились и до наших дней, но их состояние оставляет желать лучшего, хотя наряду со средневековыми зданиями они формально тоже считаются памятниками истории и культуры просто потому, что эти строения или их руины старше 40 лет.
Неудивительно, что одной из вечных тем общественной дискуссии в Пскове является судьба полуразрушенных или практически утраченных памятников, от которых нередко остался лишь поросший кустарником холмик.
Много лет не утихают споры о том, что делать с объектами культурного наследия, которые находятся на грани разрушения, имеют непривлекательный вид или вовсе представляют опасность для окружающих, так как в любой момент какой-нибудь кусок каменной кладки или лепнины может отвалиться. Большое число региональных памятников архитектуры в Пскове нет возможности восстановить за счет средств бюджета, а частные инвесторы не торопятся покупать культурное достояние, так как такое приобретение чревато большими сложностями. Реконструкция памятников сталкивается со множеством законодательных ограничений, так как не все элементы внутри архитектурных памятников исторического наследия можно реновировать, не все виды современных стройматериалов годятся для реставрационных работ. Да и дальнейшее содержание таких объектов — дело тоже непростое.
Так что же делать с архитектурными памятниками, состояние которых портит облик города? Возможно, стоит законсервировать оставшиеся от них элементы в культурном слое, а поверх старых фундаментов строить стилизованные под старину объекты, которые будут приносить пользу жителям города и туристам? Прецеденты такого рода в нашей истории были — достаточно вспомнить историю строительства Золотой набережной на берегу Псковы.
Впрочем, дискуссия о судьбе полуразрушенных памятников характерна не только для Пскова, аналогичные вопросы волнуют и жителей других регионов. Фонд «Общественное мнение» провел опрос об отношении к памятникам. Респондентов спрашивали, при каких условиях, по их мнению, возможен снос объектов культурного наследия. Итоги этого опроса показали, что чуть больше половины россиян (52%) выступает против сноса памятников архитектуры даже в тех случаях, когда они находятся в аварийном состоянии. 29% считает это допустимым. По 5% одобряют снос, если это необходимо для строительства инфраструктуры или если содержать памятник слишком дорого. При этом россияне выступают категорически против продажи (84%) или аренды (77%) архитектурных памятников. Хотя российское законодательство не запрещает ни продавать, ни арендовать такие здания. Также россиян спросили, готовы ли они жертвовать деньги или стать волонтерами ради сохранения памятников. Внести пожертвования готовы 49% опрошенных, а принять участие в волонтерстве — 53%.
Нужно ли снести исторические здания, которые находятся в аварийном состоянии? Можно ли на их месте строить объекты, пусть и стилизованные под старину, но с учетом современных требований к комфорту, и использовать их под городские нужды? Стоит ли пересмотреть реестр памятников архитектурного наследия, чтобы постройки, не имеющие реальной исторической и культурной ценности, такие как послевоенные многоэтажки, можно было снести? Не пора ли упростить условия приобретения и содержания таких исторических построек для инвесторов? Нужно ли пересмотреть реестр объектов культурного наследия регионального значения в сторону исключения из него, например, жилых построек послевоенного периода? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».
Министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик рассказал о том, что есть элементы памятников исторического наследия, которые при реставрации менять нельзя, например, оконные рамы, лестницы или чугунные перила, что иногда создает сложности для тех инвесторов, которые готовы были бы взяться за восстановление объекта. Ведь при использовании исторического памятника необходимо будет интегрировать эти элементы в современный дизайн. Тем не менее министр культурного наследия региона настроен оптимистично. Он убежден, что архитектурные памятники, входящие в реестр исторического наследия, найдут своих инвесторов, которых трудности не пугают. Также Вадим Нэдик отметил, что в регионе есть здания, которые попали под критерии постройки старше 40 лет, например, жилые дома постройки 1926, 1932 и 1936 года, а также постройки послевоенного периода 1947 и 1949 годов прошлого века. По его мнению, эти дома нужно полностью реконструировать. Министр культурного наследия допускает, что реестр памятников архитектурного исторического наследия в этой части мог бы быть пересмотрен.
Известный псковский архитектор Владимир Шуляковский сообщил, что в городе действительно много архитектурных памятников, относящихся к историческому наследию, находятся в аварийном состоянии, но виной тому тяжелые времена в истории нашей страны, когда ко всему, и к памятникам в том числе, относились пренебрежительно. Владимир Шуляковский считает, что реестр таких построек было бы неплохо пересмотреть и те здания, которые памятниками не считаются, отсеять. Те же строения, которые являются частью истории города, в каком бы аварийном состоянии не были, нужно стараться сохранить, убежден архитектор.
Искусствовед и руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева считает, что общественное мнение, конечно же, надо учитывать при принятии важных для общества решений. В то же время в российском социуме, по мнению Ирины Голубевой, еще до конца не сформировалось понимание ценности архитектурных памятников, исторического наследия. Руководитель реготделения Общества охраны памятников категорически против сноса исторических построек.
Генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании» Николай Загоруй рассказал, что приобретение «Двора Подзноева» и здания бывшей шпагатной фабрики с дальнейшей их реконструкцией и обустройством под гостинично-ресторанный комплекс было сопряжено с определенными трудностями. Но несмотря на это он все же убежден, что историческое наследие наших предков нужно сохранять и реставрировать, а не сносить.
Директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий не согласен с тем, что постройки старше 40 лет должны считаться историческим наследием города. По его мнению, никакой ценности они не представляют. Также Игорь Савицкий сообщил, что даже в Риме памятников исторического наследия на порядок меньше, чем в Пскове.
Дискуссия о судьбе аварийных архитектурных памятников длится не первый день, месяц или год, но к какому-то общему решению ее участники не пришли и по сей день. В сегодняшней программе наши собеседники разошлись во мнениях о том, что же все-таки с такими историческими постройками делать — снести или оставить? Одни эксперты убеждены, что историческое наследие наших предков должно быть любой ценой сохранено, будь это путь консервации, реконструкции или воссоздания с нуля. Другие считают, что не всё то памятник, что старше 40 лет, и некоторые непримечательные строения времен СССР сохранять нет смысла. Но также многие эксперты сегодня отмечали, что весьма разумно было бы пересмотреть реестр памятников исторического наследия, дабы отсеять «зерна от плевел», постройки, которые действительно представляют культурную и историческую ценность, от построек послевоенного времени, которые большой культурной ценности не несут, а внешний облик города не красят.
Александра Братчикова