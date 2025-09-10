Культура

«Дневной дозор»: Нужно ли снести памятники архитектуры, находящиеся в аварийном состоянии?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли снести исторические здания, которые находятся в аварийном состоянии?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Псков — уникальный город, здесь сохранились многочисленные памятники средневековой архитектуры. Всем туристам хорошо известны Гремячая башня, палаты купца Меньшикова, Покровская башня, Троицкая башня с воротами и многие другие памятники, которые не единожды реставрировались и дожили до наших лет. Впрочем, наряду с многочисленными историческими зданиями, многие из которых внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в областном центре немало и ничем с виду непримечательных строений, возведенных в послевоенное время.

Напомним, в Пскове, который Красная Армия освободила от нацистов в 1944 году, невредимыми осталось лишь несколько зданий. Наш с вами город был практически отстроен с нуля, а в качестве стройматериалов в ход шло всё, что было под рукой — главным критерием была пригодность для жилья. Некоторые из послевоенных построек сохранились и до наших дней, но их состояние оставляет желать лучшего, хотя наряду со средневековыми зданиями они формально тоже считаются памятниками истории и культуры просто потому, что эти строения или их руины старше 40 лет.

Неудивительно, что одной из вечных тем общественной дискуссии в Пскове является судьба полуразрушенных или практически утраченных памятников, от которых нередко остался лишь поросший кустарником холмик.

Много лет не утихают споры о том, что делать с объектами культурного наследия, которые находятся на грани разрушения, имеют непривлекательный вид или вовсе представляют опасность для окружающих, так как в любой момент какой-нибудь кусок каменной кладки или лепнины может отвалиться. Большое число региональных памятников архитектуры в Пскове нет возможности восстановить за счет средств бюджета, а частные инвесторы не торопятся покупать культурное достояние, так как такое приобретение чревато большими сложностями. Реконструкция памятников сталкивается со множеством законодательных ограничений, так как не все элементы внутри архитектурных памятников исторического наследия можно реновировать, не все виды современных стройматериалов годятся для реставрационных работ. Да и дальнейшее содержание таких объектов — дело тоже непростое.

Так что же делать с архитектурными памятниками, состояние которых портит облик города? Возможно, стоит законсервировать оставшиеся от них элементы в культурном слое, а поверх старых фундаментов строить стилизованные под старину объекты, которые будут приносить пользу жителям города и туристам? Прецеденты такого рода в нашей истории были — достаточно вспомнить историю строительства Золотой набережной на берегу Псковы.

Впрочем, дискуссия о судьбе полуразрушенных памятников характерна не только для Пскова, аналогичные вопросы волнуют и жителей других регионов. Фонд «Общественное мнение» провел опрос об отношении к памятникам. Респондентов спрашивали, при каких условиях, по их мнению, возможен снос объектов культурного наследия. Итоги этого опроса показали, что чуть больше половины россиян (52%) выступает против сноса памятников архитектуры даже в тех случаях, когда они находятся в аварийном состоянии. 29% считает это допустимым. По 5% одобряют снос, если это необходимо для строительства инфраструктуры или если содержать памятник слишком дорого. При этом россияне выступают категорически против продажи (84%) или аренды (77%) архитектурных памятников. Хотя российское законодательство не запрещает ни продавать, ни арендовать такие здания. Также россиян спросили, готовы ли они жертвовать деньги или стать волонтерами ради сохранения памятников. Внести пожертвования готовы 49% опрошенных, а принять участие в волонтерстве — 53%.

Нужно ли снести исторические здания, которые находятся в аварийном состоянии? Можно ли на их месте строить объекты, пусть и стилизованные под старину, но с учетом современных требований к комфорту, и использовать их под городские нужды? Стоит ли пересмотреть реестр памятников архитектурного наследия, чтобы постройки, не имеющие реальной исторической и культурной ценности, такие как послевоенные многоэтажки, можно было снести? Не пора ли упростить условия приобретения и содержания таких исторических построек для инвесторов? Нужно ли пересмотреть реестр объектов культурного наследия регионального значения в сторону исключения из него, например, жилых построек послевоенного периода? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик рассказал о том, что есть элементы памятников исторического наследия, которые при реставрации менять нельзя, например, оконные рамы, лестницы или чугунные перила, что иногда создает сложности для тех инвесторов, которые готовы были бы взяться за восстановление объекта. Ведь при использовании исторического памятника необходимо будет интегрировать эти элементы в современный дизайн. Тем не менее министр культурного наследия региона настроен оптимистично. Он убежден, что архитектурные памятники, входящие в реестр исторического наследия, найдут своих инвесторов, которых трудности не пугают. Также Вадим Нэдик отметил, что в регионе есть здания, которые попали под критерии постройки старше 40 лет, например, жилые дома постройки 1926, 1932 и 1936 года, а также постройки послевоенного периода 1947 и 1949 годов прошлого века. По его мнению, эти дома нужно полностью реконструировать. Министр культурного наследия допускает, что реестр памятников архитектурного исторического наследия в этой части мог бы быть пересмотрен.

«Это все-таки черная легенда, что для приспособления памятников к современному использованию нужны безумные миллионы. Памятник памятнику рознь: если мы говорим о реставрации храма шестнадцатого века и его приспособлении для современного использования, то речь идет о сетях, отоплении, вентиляции и системе охраны. Сейчас требуется охрана одного объекта культурного наследия. Если это жилой дом, то таких объектов у нас много, и многие инвесторы уже заинтересовались ими. В Печорах, Изборске и Пскове есть жилые дома, которые были приняты в работу. Один из таких объектов — дом №4 на улице Труда, который часто приводят как негативный пример. Многие удивляются, что его до сих пор держат в реестре. У него есть инвесторы и проект для приспособления памятника для современного использования. Возможно, стоит провести государственную историко-культурную экспертизу, чтобы уточнить ценность памятников и решить, какие из них можно исключить из реестра. Это единичные случаи, так как традиционная архитектура Печор самобытна и интересна. Что касается проблемных объектов, таких как Дом предводителя дворянства и Дом Марины Мнишек на Романовой горке, то их сложно приспособить для современного использования. Предмет охраны этих объектов конкретизирован, и изменение оконных и дверных проемов, масштабов и объемных характеристик невозможно. Наполнение таких объектов современным смыслом — большая проблема для инвесторов. Поэтому подходить к тому, что сейчас нужна какая-то грандиозная чистка, не нужно. Мы потихонечку в этом направлении работаем. Вероятно, стоит упростить процедуру разработки проекта. При этом объем и сложность такого проекта приспособления будут существенно отличаться от всех проектов, связанных с серьезной реставрацией. Потихоньку объекты приобретают новых собственников и владельцев. На сегодняшний день в городе Пскове нет бесхозяйных объектов, то есть тех, у которых нет собственников или пользователей. Даже подвал кожевенного завода приняли в муниципальную собственность. Это интересная диковина в Финском парке».

Известный псковский архитектор Владимир Шуляковский сообщил, что в городе действительно много архитектурных памятников, относящихся к историческому наследию, находятся в аварийном состоянии, но виной тому тяжелые времена в истории нашей страны, когда ко всему, и к памятникам в том числе, относились пренебрежительно. Владимир Шуляковский считает, что реестр таких построек было бы неплохо пересмотреть и те здания, которые памятниками не считаются, отсеять. Те же строения, которые являются частью истории города, в каком бы аварийном состоянии не были, нужно стараться сохранить, убежден архитектор.

«Это дело индивидуальное в каждом конкретном случае. Нужно подходить к каждому памятнику отдельно, учитывая его ценность и статус. Важно понять, был ли объект когда-то памятником или принят в список объектов культурного наследия, так сказать, списком. В идеале следует сохранять подлинники памятников. Даже если здание в руинированном состоянии, можно приложить усилия для его восстановления, сохраняя оригинальную архитектуру. Однако в некоторых случаях, когда здание находится в критическом состоянии и не подлежит восстановлению, можно рассмотреть возможность создания муляжа, если объект действительно ценен и важен для формирования среды».

Искусствовед и руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева считает, что общественное мнение, конечно же, надо учитывать при принятии важных для общества решений. В то же время в российском социуме, по мнению Ирины Голубевой, еще до конца не сформировалось понимание ценности архитектурных памятников, исторического наследия. Руководитель реготделения Общества охраны памятников категорически против сноса исторических построек.

«Есть определенные методики, виды сохранения памятников: реставрация, консервация и ремонт. Сейчас ставятся проблемы использования объектов культурного наследия: а что дальше с ним будет? Всё это в единый проект закладывается. То есть сейчас уже не проектируют просто реставрацию, обязательно отдельным разделом — использование. Пример простой — в Изборске Георгиевская башня — это пример консервации руины. Перед входом в крепость то, что осталось, сохраняется. Вообще в мировой практике, начнем с Помпей, пожалуйста — сохранение руин. Это не значит, что надо всё взять и снести. Если в объекте найдены признаки культурного наследия, а это делается целым коллективом специалистов, включая экспертов, значит, дальше к ним применяются реставрационные методы. Я цитирую буквально федеральный закон. Варлаамовская башня в Пскове, где сейчас проводятся концерты, тоже из руин поднята. Она разваливалась и утратила большую часть своего объема. И ее восстановили. Там есть спорные моменты, но таким образом сохранено то, что является подлинным».

Генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании» Николай Загоруй рассказал, что приобретение «Двора Подзноева» и здания бывшей шпагатной фабрики с дальнейшей их реконструкцией и обустройством под гостинично-ресторанный комплекс было сопряжено с определенными трудностями. Но несмотря на это он все же убежден, что историческое наследие наших предков нужно сохранять и реставрировать, а не сносить.

«Мастера псковские или российские сегодня всё умеют делать, значит, реставрация много где, и не только в городе, но и в целом по России делается. Понятно, что это дороже, больше хлопот и времени требует, но однозначно надо сохранять. Нужно реконструировать, а сносить — это преступление против нашей истории и труда, который вложен. Безусловно, строить с нуля проще, чем реставрировать и адаптировать. Однозначно нужно внедрять принцип одного окна. Если кто-то берётся за памятник, то все городские инженерные и надзорные органы должны участвовать, а не играть перепиской в процессе согласования. Некоторые документы могут оборачиваться между городскими властями и комитетом по два-три раза. Конечно, заниматься этим нужно, город однозначно нужно возрождать, красоту, заложенную предками, сохранять и давать вторую жизнь».

Директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий не согласен с тем, что постройки старше 40 лет должны считаться историческим наследием города. По его мнению, никакой ценности они не представляют. Также Игорь Савицкий сообщил, что даже в Риме памятников исторического наследия на порядок меньше, чем в Пскове.

«Мы должны хорошо понимать, особенно наши архитекторы, что наш город - молодой, он был отстроен после войны. Сейчас наш город выглядит не так, как раньше, ничего общего с историческим Псковом не имеет. Все эти безумные законы, по типу, что 40 лет зданию, значит, признаем его памятником, это путь в никуда. Шизофрения. Посмотрите на здания, которые называют памятниками. Некоторые из них можно построить из любых материалов и в любое время, просто не вынимая руки из кармана. Это тоже вызывает вопросы. Для сравнения, в Риме около 117 памятников. У нас же, по-моему, около двухсот или сто восемьдесят, что кажется невероятным. Мы по количеству памятников Рим переплюнули. Мало того, делается это абсолютно коррупционно. Почему? Потому что когда были введены все эти ограничения, так называемые памятники, всё нужно было согласовывать с некими архитекторами, без их подписей, без их экспертизы, которая стоила сотни тысяч рублей, ничего было построить или снести или модернизировать нельзя. Это самая настоящая коррупция. Конечно, память должна оставаться, может быть, даже и послевоенные постройки из сталинских времен, но это не значит, что во всем городе должен быть один и тот же порядок. Надо принимать индивидуальные решения по тем зданиям, которые из себя представляют действительно какую-то художественную ценность».

Дискуссия о судьбе аварийных архитектурных памятников длится не первый день, месяц или год, но к какому-то общему решению ее участники не пришли и по сей день. В сегодняшней программе наши собеседники разошлись во мнениях о том, что же все-таки с такими историческими постройками делать — снести или оставить? Одни эксперты убеждены, что историческое наследие наших предков должно быть любой ценой сохранено, будь это путь консервации, реконструкции или воссоздания с нуля. Другие считают, что не всё то памятник, что старше 40 лет, и некоторые непримечательные строения времен СССР сохранять нет смысла. Но также многие эксперты сегодня отмечали, что весьма разумно было бы пересмотреть реестр памятников исторического наследия, дабы отсеять «зерна от плевел», постройки, которые действительно представляют культурную и историческую ценность, от построек послевоенного времени, которые большой культурной ценности не несут, а внешний облик города не красят.

Александра Братчикова