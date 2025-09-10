Культура

«Серебряный маршрут» через Псковскую область отмечен журналом «RUSSPASS»

Журнал «RUSSPASS» назвал самые, по мнению редакции, интересные железнодорожные круизы. В топ-8 вошёл и «Серебряный маршрут», который проходит через Псковскую область. Туристам на выбор предлагают два маршрута: Москва — Великий Новгород — Псков — Москва или Москва — Псков — Великий Новгород — Рыбинск — Ярославль — Москва.

Владимир Бачу. Михайловское (2012). Из фондов музея-заповедника

Во время остановки в Пскове в рамках круиза пассажиров ждут экскурсии по Пскову, Печорам и Изборску, но есть возможность выбрать экскурсии на Талабские острова (Залита и Белов) или в Святогорье, в Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Гостей, выбравших «пушкиногорский вариант» ждут экскурсии в Святогорский монастырь, а также по мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» и по «Тригорскому» — бывшему имению соседей и приятелей ссыльного поэта Осиповых и Вульфов, уточнили в Пушкинском заповеднике.

Напомним, что Псковская область была и остаётся одним из самых привлекательных для путешественников регионов. Так, в «Михайловском» в эти дни готовят святогорскую часть межрегионального туристического маршрута, который впервые свяжет пушкинские места Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.