Культура

Всё про «Книжные маяки» узнают гости и участники «Осени в Михайловском»

Не только творческая, но и практически полезная встреча с основателем книжной сети «Буквоед» Денисом Котовым запланирована в рамках XVIII Межрегионального фестиваля библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей организаторы форума, в ходе своего выступления в научно-культурном центре Пушкинского заповедника предприниматель планирует рассказать о социокультурных инновациях и способах привлечения молодёжи в современные библиотеки не только как в книгохранилища, но и как в культурные центры, на базе которых возможны разработка и реализация самых разнообразных творческих проектов.

«Кроме того, Денис Котов представит своим слушателям мобильное приложение «Книжные маяки», которое помогает молодым людям сориентироваться в широком спектре библиотечных возможностей», — отметили в «Михайловском», уточнив, что доклад основателя сети «Буквоед» запланирован на второй день «Осени в Михайловском», 18 сентября.

В Пушкинском заповеднике также рассказали, что Денис Котов — петербуржец. Помимо предпринимательской деятельности он активно занимается общественной работой, является президентом фестивального движения «Книжные маяки России», организатором и участником первой «Книжной экспедиции» в 2023 году (в следующие годы подобные акции проходили под названием «Книжный поезд» и «Книжный автопробег»), членом правления Российского книжного союза и председателем его комитета по поддержке и развитию книгораспространения, членом Петербургского библиотечного общества.

Напомним, что фестиваль «Осень в Михайловском — 2025» торжественно откроется сегодня, 17 сентября, в НКЦ Пушкинского заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) и будет работать в течение трёх дней, до 19 сентября включительно. Тема XVIII «Осени…» — «Место библиотеки в жизни молодой интеллигенции: от вдохновения — к действию». Организаторы фестиваля — министерство культуры Псковской области, Псковская областная универсальная научная библиотека имени В.Я. Курбатова, Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», Российская библиотечная ассоциация.