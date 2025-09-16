Культура

Новых идей пожелал участникам фестиваля «Осень в Михайловском» Сергей Степашин

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 17 сентября, торжественно открылся XVIII Межрегиональный фестиваль библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском — 2025». Приветствие его участникам и гостям прислал российский государственный, политический и общественный деятель, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

«Невозможно переоценить значимость мероприятия, участниками которого вы сегодня являетесь, — говорится в обращении. — Ведь именно библиотеки играют ключевую роль в продвижении книги и формировании культуры чтения. Они несут в общество свет знаний, приобщают ко всему разнообразию исторических, социально-экономических, культурных богатств, тем самым способствуя формированию системы ценностей. Фестиваль «Осень в Михайловском» на протяжении многих лет остаётся важным событием для профессионального сообщества. Здесь регулярно встречаются специалисты библиотечной отрасли, деятели культуры, учёные, педагоги, издатели, авторы книг и литературные критики. Участники фестиваля активно общаются друг с другом, делятся творческими задумками, изучают новейшие практики и проекты, направленные на популяризацию литературы, на поощрение интереса к чтению. Фестиваль заслуженно входит в число наиболее масштабных библиотечных мероприятий нашей страны, привлекая ежегодно большое количество профессионалов. Убеждён, что «Осень в Михайловском» станет эффективной площадкой для обмена опытом и знаниями, для дальнейшего развития и совершенствования нашего общего дела, а тесное взаимодействие позволит найти единые подходы в решении различных вопросов», — резюмировал Сергей Степашин. От имени Книжного союза он пожелал форуму плодотворной работы, достижения новых договорённостей и рождения новых идей.

Коллегами назвала участников «Осени…» в своём приветственном слове заместитель директора Пушкинского Заповедника Екатерина Дмитриева, подчеркнув, что библиотекари и музейщики сообща выполняют важнейшую миссию: сохранение русского языка, русской культуры, нашего культурного кода. Екатерина Дмитриева напомнила, что нынешний год для музея — один из трёх юбилейных: двести лет назад, в 1824—1826 годах, здесь, в Святогорье, жил ссыльный Пушкин.

Гостей и участников фестиваля приветствует заместитель директора Пушкинского Заповедника Екатерина Дмитриева.

«Александр Сергеевич именно здесь, в Михайловском, создал больше ста произведений. Именно из Михайловского он писал: «Книг, ради Бога книг!», — напомнила Екатерина Дмитриева. — Мы не зря говорим, что псковская земля, Святогорье — наш литературный ландшафт. Он сподвигает человека и писать, и читать, даёт ему вдохновение. Я хочу пожелать вам найти здесь соратников в этой самой сложной миссии — миссии воспитания молодого поколения, молодой интеллигенции», — сказала заместитель директора Пушкинского Заповедника.

Напомним, что Межрегиональный фестиваль библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском» будет работать в Пушкиногорье, в музее-заповеднике «Михайловское» в течение трёх дней. Тема XVIII «Осени…» — «Место библиотеки в жизни молодой интеллигенции: от вдохновения — к действию».