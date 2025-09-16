Культура

Онлайн-выставку в честь подвига псковских разведчиков открыли в музее

Псковский музей-заповедник представил виртуальную выставку, посвященную подвигу воинов-разведчиков 2-й бригады спецназа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, событие приурочено к 80-летию Великой Победы и ко Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества.

«Виртуальная выставка посвящена светлой памяти псковских воинов-разведчиков 2-й бригады спецназа, героев, павших при выполнении воинского долга. Их подвиги стали вечным символом мужества, несгибаемой воли и беззаветной любви к Родине», - рассказали в музее.

Посмотреть выставку можно по ссылке.

18 сентября в Псковской области отмечается региональная памятная дата — День памяти псковичей, погибших при защите Отечества.