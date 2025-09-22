Культура

Облачения для пушкинских русалок дарит музею-заповеднику «Михайловское» театр Владимира Рецептера

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в рамках больших, 12-дневных гастролей петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера, сегодня, 20 сентября, открыли выставку театральных костюмов. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозицию вошли декорации и костюмы к спектаклю по драме Пушкина «Русалка».

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

«“Русалка“ занимает особое место в пушкиниане Владимира Рецептера, рассказали в «Михайловском». — При жизни Пушкина эта пьеса не печаталась, а после смерти поэта была найдена в его бумагах и считается неоконченной. Однако Владимир Эмануилович полагает, что пьеса — завершена, просто при подготовке первого её издания был перепутан порядок сцен. Рецептер много писал об этом, издал огромный том “Возвращение пушкинской русалки“ с иллюстрациями Михаила Шемякина. Вместе с актёрами созданной им “Пушкинской школы“ мэтр дважды ставил эту драму в соответствующей его убеждениям сценической редакции, и псковичи обе эти постановки в своё время видели».

На выставке в «Михайловском» представлены костюмы и фрагменты декораций, созданные для второй сценической версии рецептеровской «Русалки» — работа петербургской театральной художницы Валерии Шатариной. Это богатые, решённые в народном ключе одежды Князя и Княгини, Свата и Свахи, девушек на свадьбе, конюшего и ловчего, а напротив, как бы «с оборотной стороны мира» — облачения Царицы русалок и юной Русалочки. Фрагмент декорации — задник сцены с мельницей на туманном речном берегу — живо напоминает о мельнице в музее-заповеднике. Эту декорацию, с ней — фигуру дуба, чернеющие листья которого в пьесе Пушкина становятся знаком беды, вместе с шестью костюмами русалок «разного ранга» театр дарит Государственному музею-заповеднику «Михайловское».

Напомним, что открывшиеся вчера, 19 сентября, гастроли театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера» продлятся в «Михайловском» до конца этого месяца. В афишу вошло 11 названий, среди которых три премьеры по произведениям Пушкина.

Сегодня вечером вниманию жителей и гостей Святогорья петербургская труппа предложит спектакль «Невский проспект» по повести Н.В. Гоголя.