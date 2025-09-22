Культура

О фольклорном интерактиве для первого межрегионального турмаршрута рассказали в «Михайловском»

Фольклорный интерактив для первого межрегионального туристического маршрута, который объединит пушкинские места Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, начали репетировать участники фольклорного ансамбля «Пушкинская деревня», работающего при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское» (2015)

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в службе информации Пушкинского заповедника со ссылкой на руководителя отдела массовых мероприятий Ирину Егорову, сценарий небольшого фольклорного представления написан с опорой на воспоминания о Пушкине, в своё время записанные от местных крестьян и от дворового Михайловского, кучера Пушкина Петра Парфёнова. «Дворовые девушки» в усадьбе встретят гостей песней «Не было ветров — понавеяло, не было гостей — понаехало». Как уточнила Ирина Егорова, самодеятельные артисты из «Пушкинской деревни» исполняют именно псковский вариант известной песни из свадебного цикла.

«Кроме того, если в группе будут дети, сыграем с ними в псковские игры хотя бы в парочку. За домиком няни, — Ирина Егорова переходит на местный говор, на котором музейщики и будут вести фольклорные сцены, — где кизьяки сбирали, вот там и бум играть». И поясняет, что в тех же крестьянских воспоминаниях есть рассказ о том, как «…за домиком няни, вместе с няней собирали грибы-кизьяки, и Пушкин там сидел». Участники необычного маршрута, добавила руководитель отдела массовых мероприятий, также встретятся в усадьбе с кухаркой Пушкиных Неонилой Онуфриевной, которая с семьёй жила во второй половине флигеля, где располагалась господская кухня, или даже с самой нянюшкой Ариной Родионовной.

Напомним, что создание маршрута, который объединит пушкинские места Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, прописано в соглашении о сотрудничестве в сфере туризма между тремя субъектами Российской Федерации. Этот документ был подписан губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в дни работы Петербургского международного экономического форума в начале этого лета.

В пушкиногорской части маршрута путешествующих ждут экскурсии в Святогорский монастырь, к могиле поэта, и по мемориальным усадьбам «Михайловское» и «Тригорское».

Планируется, что пилотные поездки россиян по новому маршруту состоятся уже в конце октября — начале ноября текущего года. «В дальнейшем этот межрегиональный маршрут может получить статус национального», — отметил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.