Культура

Опубликована программа второго дня литературного фестиваля «Книжная яблоня»

Опубликована программа литературного фестиваля «Книжная яблоня» на четверг, 25 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Одновременно в библиотеке «Родник» на улице Труда начнётся «Путешествие по Подводным городам» с участием автора книги «Подводные города», детского писателя, литературного редактора и сценариста Ольги Орловой.

В 10:30 Детская экологическая библиотека «Радуга» на улице Новосёлов приглашает на творческую программу «Когда срастаются деревья» автора одноимённой книги, журналиста и прозаика Екатерины Шелеметьевой.

В библиотеке микрорайона Овсище на улице Алексея Алёхина в 10.30 начнётся творческая встреча с детским писателем, биологом и экологом Мариной Дороченковой по познавательному комиксу «Ты можешь ошибаться!»

В 10.40 в библиотеке «Диалог» на улице 1-й Посёлочной детский писатель Наталья Шарапова познакомит читателей со своими книгами.

В 11:00 Историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василёва проведёт интервью с писателем Антониной Крейн «Переплетение реальности и фантазии: поиск границ».

В это же время в Библиотеке – Центре детского чтения на улице Розы Люксембург писатель и руководитель студии «Эвлорин» Ольга Шестакова проведёт мастер-класс «Нарисуй свой комикс!».

Также в 11:00 в Библиотеке – Центре общения и информации имени Игоря Григорьева на улице Юбилейной начнётся познавательно-развлекательная встреча по краеведческому детективу «Призрак в городке на Осетре» с автором этой книги Юлией Брыковой.

Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» в 11:00 проведёт творческую встречу «От кино до книги и обратно» (по повести «Ключи времени») с писателем, кинорежиссёром, сценаристом, продюсером и издателем Яной Поляруш.

В 12:00 в библиотеке «Родник» начнётся встреча с автором исторических сказок, псковским краеведом и экскурсоводом Мариной Ивановой под названием «Башни спят и видят сны…».

Также в 12:00 в Детской библиотеке «ЛиК» на Октябрьском проспекте начнётся игровая программа по детским книгам и стихам «Бегемотылёк и все-все-все» с участием писателя Дарьи Грибановой.

В 13:00 в Историко-краеведческой библиотеке на площади Ленина начнётся презентация «Как вдохновиться Российской империей и написать фэнтези» с участием писателя Нины Грай.

В библиотеке – общественном центре микрорайона Псковкирпич на улице Карбышева в это же время начнётся творческая встреча с Мариной Дороченковой.

В 13:20 в библиотеке – Центре детского чтения писатель Екатерина Шелеметьева проведёт детективный квест «Туманная история».

В 14:00 в Детской экологической библиотеке «Радуга» состоится презентация книги «Добруши и кошули. Тайна башни» с участием автора, журналиста газеты «Комсомольская правда» Александра Рогозы.

В 14:30 сотрудники библиотеки «БиблиоЛюб» проведут интервью-презентацию книги «Московское народное ополчение. Подвиг в начале войны» с её автором Юлией Брыковой.

В 15:00 писатель Марина Дороченкова придёт в гости к читателям детской библиотеки «ЛиК».

В 16:25 в библиотеке «Родник» начнётся творческая встреча «А какой дракон ты?» с писателем, бардом и путешественником Юрием Окуневым.

В 18:00 Историко-краеведческая библиотека на площади Ленина приглашает на литературный стендап «Зулумбийское величество» писателя, сценариста, редактора и педагога Инги Киркиж.

Литературный фестиваль «Книжная яблоня» проходит в Пскове в восьмой раз. Организатор фестиваля – Централизованная библиотечная система Пскова при поддержке управления культуры городской администрации. В этом году фестиваль «Книжная яблоня» будет продолжаться до 27 сентября. С полной программой фестиваля можно познакомиться по ссылке.