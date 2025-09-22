Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Развитие Силово-Медведево
Воскресные бранчи в «Покровском»
Господин Рейтингомер
развивающие секции для детей
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
О новый местах для туристов
МАФы Пскова и Великих Лук
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Культура 22.09.2025 13:370 Чтение и Достоевский 24.09.2025 21:400 Лауреат премии «Органист года 2022» даст концерт в Пскове 24.09.2025 21:000 Опубликована программа второго дня литературного фестиваля «Книжная яблоня» 24.09.2025 19:560 В Псковском музее-заповеднике состоялось открытие выставки к 120-летию археолога Григория Гроздилова 24.09.2025 19:400 Книги из «Михайловского» нашли новых читателей в Беларуси 24.09.2025 17:290 О фольклорном интерактиве для первого межрегионального турмаршрута рассказали в «Михайловском»
 
 
 
Самое популярное 18.09.2025 18:395 Стал известен размер пенсии Анатолия Чубайса 19.09.2025 20:001 В Пскове проходит открытие отеля «Генрих» на месте фабрики Мейера 20.09.2025 20:002 Россия стала лидером в мире по доле женщин в населении 17.09.2025 20:000 Скончался экс-первый проректор ПсковГУ Владимир Андреев 22.09.2025 16:070 Рейтингомер: штраф за дебош, глава-рецидивист и «Осторожно: мясо»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Опубликована программа второго дня литературного фестиваля «Книжная яблоня»

24.09.2025 21:00|ПсковКомментариев: 0

Опубликована программа литературного фестиваля «Книжная яблоня» на четверг, 25 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Одновременно в библиотеке «Родник» на улице Труда начнётся «Путешествие по Подводным городам» с участием автора книги «Подводные города», детского писателя, литературного редактора и сценариста Ольги Орловой.

В 10:30 Детская экологическая библиотека «Радуга» на улице Новосёлов приглашает на творческую программу «Когда срастаются деревья» автора одноимённой книги, журналиста и прозаика Екатерины Шелеметьевой.

В библиотеке микрорайона Овсище на улице Алексея Алёхина в 10.30 начнётся творческая встреча с детским писателем, биологом и экологом Мариной Дороченковой по познавательному комиксу «Ты можешь ошибаться!»

В 10.40 в библиотеке «Диалог» на улице 1-й Посёлочной детский писатель Наталья Шарапова познакомит читателей со своими книгами.

В 11:00 Историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василёва проведёт интервью с писателем Антониной Крейн «Переплетение реальности и фантазии: поиск границ».

В это же время в Библиотеке – Центре детского чтения на улице Розы Люксембург писатель и руководитель студии «Эвлорин» Ольга Шестакова проведёт мастер-класс «Нарисуй свой комикс!».

Также в 11:00 в Библиотеке – Центре общения и информации имени Игоря Григорьева на улице Юбилейной начнётся познавательно-развлекательная встреча по краеведческому детективу «Призрак в городке на Осетре» с автором этой книги Юлией Брыковой.

Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» в 11:00 проведёт творческую встречу «От кино до книги и обратно» (по повести «Ключи времени») с писателем, кинорежиссёром, сценаристом, продюсером и издателем Яной Поляруш.

В 12:00 в библиотеке «Родник» начнётся встреча с автором исторических сказок, псковским краеведом и экскурсоводом Мариной Ивановой под названием «Башни спят и видят сны…».

Также в 12:00 в Детской библиотеке «ЛиК» на Октябрьском проспекте начнётся игровая программа по детским книгам и стихам «Бегемотылёк и все-все-все» с участием писателя Дарьи Грибановой.

В 13:00 в Историко-краеведческой библиотеке на площади Ленина начнётся презентация «Как вдохновиться Российской империей и написать фэнтези» с участием писателя Нины Грай.

В библиотеке – общественном центре микрорайона Псковкирпич на улице Карбышева в это же время начнётся творческая встреча с Мариной Дороченковой.

В 13:20 в библиотеке – Центре детского чтения писатель Екатерина Шелеметьева проведёт детективный квест «Туманная история».

В 14:00 в Детской экологической библиотеке «Радуга» состоится презентация книги «Добруши и кошули. Тайна башни» с участием автора, журналиста газеты «Комсомольская правда» Александра Рогозы.

В 14:30 сотрудники библиотеки «БиблиоЛюб» проведут интервью-презентацию книги «Московское народное ополчение. Подвиг в начале войны» с её автором Юлией Брыковой.

В 15:00 писатель Марина Дороченкова придёт в гости к читателям детской библиотеки «ЛиК».

В 16:25 в библиотеке «Родник» начнётся творческая встреча «А какой дракон ты?» с писателем, бардом и путешественником Юрием Окуневым.

В 18:00 Историко-краеведческая библиотека на площади Ленина приглашает на литературный стендап «Зулумбийское величество» писателя, сценариста, редактора и педагога Инги Киркиж.

 

Литературный фестиваль «Книжная яблоня» проходит в Пскове в восьмой раз. Организатор фестиваля – Централизованная библиотечная система Пскова при поддержке управления культуры городской администрации. В этом году фестиваль «Книжная яблоня» будет продолжаться до 27 сентября. С полной программой фестиваля можно познакомиться по ссылке.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 142 человека
24.09.2025, 21:400 Лауреат премии «Органист года 2022» даст концерт в Пскове 24.09.2025, 21:040 Возведение каркаса котельной завершается в псковских Хотицах 24.09.2025, 21:000 Опубликована программа второго дня литературного фестиваля «Книжная яблоня» 24.09.2025, 20:430 Сельскохозяйственная ярмарка состоится в Пушкинских Горах
24.09.2025, 20:400 Детский фонд провёл презентацию проекта «Футбол будущего» 24.09.2025, 20:200 Псковский курсант приняла участие во Всероссийском форуме «Территория БезОпасности» 24.09.2025, 20:000 Йоркширского терьера не пропустили через псковскую границу в Германию 24.09.2025, 19:560 В Псковском музее-заповеднике состоялось открытие выставки к 120-летию археолога Григория Гроздилова
24.09.2025, 19:400 Книги из «Михайловского» нашли новых читателей в Беларуси 24.09.2025, 19:200 Территорию школы №3 в Пскове начали благоустраивать 24.09.2025, 19:000 Банк изъял дом и участок великолучанки за неуплату по ипотеке через суд 24.09.2025, 18:300 День учителя по-псковски: ресторан «Гельдт» и мастерская цветов «СделалаСаша» запускают праздничный конкурс
24.09.2025, 18:260 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 24 сентября 24.09.2025, 18:200 «Зверьё моё»: Как наладить контакт с собакой и окружающими 24.09.2025, 18:000 Псковское отделение «Деловой России» и Петербургский госуниверситет начали сотрудничать 24.09.2025, 17:510 Опубликован календарь праздничных и выходных дней 2026 года
24.09.2025, 17:490 «Дом Советов»: Андрей Козлов об «Агродиктанте», самочувствии АПК и работе в 12-м округе. ВИДЕО 24.09.2025, 17:380 День в истории ПЛН. 24 сентября 24.09.2025, 17:380 В Пскове прошли II региональные соревнования по боксу на призы ПАО «Авар» 24.09.2025, 17:290 О фольклорном интерактиве для первого межрегионального турмаршрута рассказали в «Михайловском»
24.09.2025, 17:190 Псковский театр драмы встретили на Алтае по национальному обычаю 24.09.2025, 17:140 Законодательный и агропромышленный комитеты Собрания провели заседания накануне сентябрьской сессии 24.09.2025, 17:070 «Экосреда»: Грантовая деятельность в области экологии. ВИДЕО 24.09.2025, 16:580 Андрей Козлов подвел промежуточные итоги сельскохозяйственного сезона
24.09.2025, 16:550 Псковская гордума и «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве 24.09.2025, 16:500 CHANGAN CS35PLUS NEW — уже в Пскове 24.09.2025, 16:490 В ходе рейда на псковских дорогах приставы изъяли автомобиль у уроженца Таджикистана 24.09.2025, 16:460 Игорь Сопов представил губернатору нововведения в организации работы избиркомов
24.09.2025, 16:330 Детскую площадку на Запсковье требуют отремонтировать через суд 24.09.2025, 16:260 Электровелосипедист наехал на пожилую женщину в Невеле 24.09.2025, 16:190 Псковского подростка задержали за покушение на теракт в Петербурге 24.09.2025, 16:170 В Пскове открылся восьмой литературный фестиваль «Книжная яблоня» 
24.09.2025, 16:080 МЧС победило в псковском турнире по волейболу памяти Александра Невского 24.09.2025, 16:060 География псковского проекта «Экомышление» расширилась до Крыма 24.09.2025, 15:531 С октября зарплаты госслужащих и дипломатов увеличатся на 7,6% 24.09.2025, 15:471 «Дневной дозор»: Почему падает качество воды в водоемах Псковской области?
24.09.2025, 15:450 ДТП произошло на перекрестке улицы Вокзальной и Октябрьского проспекта в Пскове 24.09.2025, 15:410 С 1 января МРОТ вырастет до 27 тысяч рублей — Мишустин 24.09.2025, 15:400 В полуфинал «Мисс/Миссис Псков-2025» прошли 28 участниц  24.09.2025, 15:330 Трагикомедию «Папа» покажут сегодня в псковской филармонии
24.09.2025, 15:280 Андрей Козлов: Решение о введении ЧС из-за переувлажненной почвы было верным 24.09.2025, 15:150 Безработного подозревают в краже сигарет и водки из опочецкого магазина 24.09.2025, 15:130 Проект «Эконаследие» охватит природные территории Псковской и Новгородской областей 24.09.2025, 15:110 Автомобиль с прицепом стал участником ДТП на площади Ленина в Пскове
24.09.2025, 15:100 Ответственные за секретное делопроизводство появятся в штате областного Собрания 24.09.2025, 15:050 Андрей Козлов: Вопрос мелиорации — это наша серьезная боль 24.09.2025, 14:590 ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 24.09.2025, 14:550 В Псковской области хотят переименовать деревни Волышево и Машарино
24.09.2025, 14:470 До +15 градусов прогнозируют в Псковской области 25 сентября 24.09.2025, 14:370 Новым округам Псковской области могут продлить срок заключения соглашения со Счетной палатой 24.09.2025, 14:310 Андрей Козлов о ценообразовании на сельхозпродукцию: Это гадание на кофейной гуще 24.09.2025, 14:220 Годовой абонемент в аквапарк можно выиграть в псковском ТЦ «Максимус»
24.09.2025, 14:180 Псковская команда КВН «Хочу погладить» прошла в финал лиги «Молодёжь Москвы»  24.09.2025, 14:170 С начала года более 100 россиян наказали за демонстрацию нацистской символики 24.09.2025, 14:110 Псковский губернатор провел очередное заседание по ускоренному социально-экономическому развитию 24.09.2025, 14:030 Госдума одобрила запрет выгула собак опасных пород детьми до 16 лет
24.09.2025, 13:480 Мошенники стали использовать обманутых пенсионеров как курьеров 24.09.2025, 13:460 Профильные вопросы обсудил социальный комитет Собрания 24.09.2025, 13:390 Андрей Козлов: В отрасли сельского хозяйства идет война за кадры 24.09.2025, 13:340 Студенты разделили призовой фонд в 600 тысяч рублей на хакатоне в Нижнем Новгороде
24.09.2025, 13:290 Пожилой жертве мошенников из Дновского района вернули ущерб 24.09.2025, 13:220 Аленичев не исключил свое возвращение в «Спартак» 24.09.2025, 13:140 Ночью и утром 25 сентября местами по Псковской области ожидаются заморозки 24.09.2025, 13:120 Тело подводного охотника обнаружили в озере Пушкиногорского района
24.09.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Андреем Козловым 24.09.2025, 12:550 Псков признали самым экономичным направлением для авиапутешествий по России 24.09.2025, 12:411 МТС сэкономила псковичам на спам-звонках более 5 лет с начала этого года 24.09.2025, 12:330 Минфин предложил повысить НДС до 22%
24.09.2025, 12:210 100 лет исполнилось с момента начала съемок первого фильма в Пскове 24.09.2025, 12:190 Проект закона «О Почетном доноре Псковской области» сняли с повестки профильного комитета Собрания 24.09.2025, 12:110 Исполнилось 120 лет со дня рождения археолога Григория Гроздилова 24.09.2025, 12:070 Александр Братчиков: Увеличение средней зарплаты псковичей не может не радовать
24.09.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Грантовая деятельность в области экологии 24.09.2025, 11:450 Концерт-открытие 82-го филармонического сезона в Пскове перенесли на 4 ноября 24.09.2025, 11:420 Путин подписал указ о назначении Гуцана генпрокурором 24.09.2025, 11:340 Два жилых дома вспыхнули в палкинской деревне Ключи
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru