Культура

Лидером по набору в псковском ГКЦ стал ансамбль эстрадного танца «Сувенир&бит»

Заместитель директора Городского культурного центра Пскова Даниил Иванов в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Беседка» рассказал о востребованности творческих коллективов учреждения в новом сезоне.

По словам Даниила Иванова, все коллективы пользуются стабильным спросом, однако в этом году лидером по количеству новичков стал народный коллектив эстрадного танца «Сувенир&бит». В состав коллектива пришло большое количество мальчиков и девочек, при этом сохраняется традиционная статистика — на 10 девочек приходится около 9 мальчиков.

Смотрите также В Городском культурном центре Пскова детям можно заниматься бесплатно

«Проблема нехватки мальчиков решается с помощью взаимной поддержки коллективов. Руководители находят различные «лазейки»: мальчики могут переходить между коллективами, становиться партнёрами в парах и помогать в постановках. Значительную роль играет сотрудничество с областным колледжем культуры и искусств, где заведующая кафедрой хореографии Ирина Фёдорова, являющаяся также руководителем Псковского русского народного хора, помогает привлекать будущих талантливых артистов», — рассказал гость студии.