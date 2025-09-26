Культура

Творческая встреча с писателем Баиром Иринчеевым прошла в Пскове

Творческая встреча с писателем, историком, директором музея Карельского перешейка и мемориального комплекса «Дорога жизни» Баиром Иринчеевым прошла в историко-краеведческой библиотеке на площади Ленина в Пскове 26 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Писатель представил в своем блоке цикл книг «Прадедушкины медали», которые рассказывают историю той или иной боевой награды с примерами и подвигами их носителей. На данный момент издано 18 книг. В работе находятся еще две. Одна из них будет посвящена медали партизана. В ней, в частности, будет описываться подвиг псковских партизан, доставивших две сотни обозов с продовольствием в блокадный Ленинград.

«20-я книга полностью посвящена медали партизана Великой Отечественной войны первой степени. Конечно, там я хотел бы рассказать вообще о партизанском движении в разных республиках Советского Союза, которые попали под временную оккупацию, и также, соответственно, рассказать о разных регионах РСФСР, в том числе и о Псковской области», - сказал Баир Иринчеев.

Он подчеркнул, что цикл книг направлен на создание осведомленности подрастающего поколения о событиях былых лет, так как, по его словам, война в их сознании - это то, что было когда-то давно.

«Вообще все эти книги - это определенный ликбез, чтобы дети знали, что происходило в этой конкретной области во время войны. Очень кратенько. Вот, например, смотрите. Здесь книга про медаль "За доблестный труд". И здесь как раз и рассказывается про сельское хозяйство разных республик. То же самое я хотел бы сделать именно в книге о партизанском движении», - добавил писатель.

Он также описал вкратце свои планы после завершения работы над циклом «Прадедушкины медали».

«Мне нужно перевести две книги. Это блокадный дневник Мэри Рид. Это американская коммунистка, которая в 20-е годы переехала в Советский Союз, отказалась от американского гражданства и стала советской гражданкой. Она единственная американка, которая попала в блокаду Ленинграда. И она писала свой дневник на английском. После войны она попала под уголовное дело. И поэтому ее дневник сохранился в архивах ФСБ. Я получил разрешение с ними поработать. Сегодня никак не могу их перевести с английского языка, к сожалению. И вторая большая книга — это "Нацистский геноцид на территории Беларуси". Это огромная книга на немецком швейцарского профессора, 1200 страниц. Но на самом деле там про то, что он пишет про геноцид в Беларуси, то же самое было и здесь, в Псковской области. То есть у них не было какого-то разделения между разными регионами. Псковская область граничит с Белоруссией. Там у него прям очень подробно все разобрано. Там с доказательной базой, со ссылками. Он доказывает, что это все было запланировано. Что вот эта нацистская жестокость, это массовое убийство людей и голодом, с сожжением деревень и так далее было спланировано», - заключил Баир Иринчеев.

Встреча с писателем состоялась в рамках литературного фестиваля «Книжная яблоня», который проходит в Пскове в восьмой раз.