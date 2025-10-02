Культура

Новые книги из «Михайловского» пополнили фонды библиотеки имени Курбатова

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова получила в дар от Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» книги, выпущенные в свет силами музея.

Книжная тема в «пушкиниане» Энгеля Насибулина. Рисунок из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как пояснили нашему изданию в Пушкинском заповеднике, в областной центр прибыли новые, в том числе и последние на сегодняшний день, с 90-го по 108-й, выпуски научно-популярной серии «Михайловская пушкиниана». Кроме того, музей передал в ПОУНБ уникальный фразеологический путеводитель Вячеслава Козмина по музейному комплексу «Пушкинская деревня» в Бугрово. В «Михайловском» напомнили, что этот путеводитель, который называется «Гость не много гостит, да много видит», по итогам XIX областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга — 2024» в рамках ХХ книжного форума «Русский Запад» был признан лучшим изданием по истории края.

Получила библиотека и посвящённую 80-летию Великой Победы книгу Елены Хмелёвой «Воспоминания пушкиногорцев. Война и мир». Таким образом, музей направил в подарок библиотеке имени В.Я. Курбатова всего 14 изданий в количестве 33 экземпляров.

Книги из заповедного подарка в ближайшее время будут оформлены в библиотечный фонд, и уже совсем скоро псковичи смогут их читать не только в электронной, с музейного сайта, но и в бумажной версии, для многих более удобной и привычной. В Государственном музее-заповеднике «Михайловское», в свою очередь, отметили, что всегда, если есть такая возможность, рады поддержать библиотеки,

