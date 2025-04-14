Культура

Фразеологический путеводитель по «Пушкинской деревне» в Бугрово стал победителем «Русского Запада»

Фразеологический путеводитель по музею «Пушкинская деревня» в составе Государственного музея-заповедника «Михайловское» по итогам XIX областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга — 2024» в рамках ХХ книжного форума «Русский Запад» признан лучшим изданием по истории края. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в «Михайловском», силами которого книга и вышла в свет, уточнив при этом, что автор уникального в своём роде издания — книги «Гость не много гостит, да много видит» — кандидат филологических наук, хранитель «Пушкинской деревни» Вячеслав Козмин.

Фото: служба информации музея-заповедника «Михайловское»

Рассказ о музее в путеводителе дан не традиционно, в виде описания экспозиции, от витрины к витрине и экспоната к экспонату, а в чередовании глав, рассказывающих о вещах, понятиях и даже ситуациях, некоторые из которых, на первый взгляд, к музейной экспозиции отношения и не имеют («Щи да каша», «Кто в доме хозяин», «Застолье»). Тем не менее, таким необычным способом автор даёт своему читателю полное представление о музее, щедро цитируя пословицы, поговорки, присказки, поверья и легенды в их фольклорном или литературном вариантах и, разумеется, используя цитаты из Пушкина и другой русской классики, всегда бывшей столько внимательной к выразительной народной речи.

На вопрос о том, как родилась сама идея подобного путеводителя, Вячеслав Козмин отвечает, что решение подсказала сама «Пушкинская деревня». «Каждый музей говорит на своём языке, — поясняет хранитель. — Музей-усадьба «Михайловское» — это Пушкин. Здесь, как бы парадоксально это не прозвучало, поэт постигал азы того языка, который сам же и создал. А музей, в котором я работаю, рассказывает об интересе Пушкина к народной культуре. Это пословицы, поговорки. Это загадки. Вот мы это всё «сложили в один котёл» с пушкинские текстами, размещали всё «псковской скобой» (там и псковские словечки и выражения во множестве присутствуют, краеведческий момент, он обязательно должен был здесь сказаться), и вот такое густое, полезное «варево» и получилось. Вдруг неожиданный, какой-то безграничный и удивительный мир открылся. И главное, что через эту призму многое, в том числе и многое у Пушкина, совершенно иначе раскрывается»

На второй странице обложки книги Вячеслава Козмина — репродукция работы Игоря Шаймарданова «Б — Бугрово» из серии «Азбука Пушкиногорья» (2021). Из собрания «Михайловского»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» уточнили, что диплом победителя XIX областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга — 2024» в рамках ХХ книжного форума «Русский Запад» за книгу «Гость не много гостит, да много видит». Фразеологический путеводитель по музею «Пушкинская деревня» был вручён Вячеславу Козмину вчера, 15 апреля, на церемонии открытия ХХ фестиваля «Русский Запад» в Псковской областной библиотеке имени В.Я. Курбатова.

Сегодня книжный форум продолжает свою работу.