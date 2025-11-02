Культура

«Ночь искусств» стартовала во Дворе Постникова в Пскове

Сегодня в Псковском музее-заповеднике стартовала всероссийская акция «Ночь искусств». Двор Постникова уже открыл свои двери для первых посетителей — детей и их родителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник / Telegram

Как сообщают организаторы, гостей ждет насыщенная программа: экскурсии, творческие мастер-классы и показы мультфильмов. Мероприятия продлятся до 18:00.

Программа «Ночи искусств» продолжит работу в музейном квартале. В 18:30 там начнутся новые мероприятия для всех желающих.