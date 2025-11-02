Культура

В Изборске стартовала всероссийская культурная акция «Ночь искусств»

В музее-заповеднике «Изборск» началась всероссийская культурная акция «Ночь искусств», которая в этом году проходит под девизом «В единстве культур – сила народа». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Александр Донецкий

Гостей мероприятия ждут увлекательные интерактивные программы, экскурсии и мастер-класс.

«Ночь искусств» – это ежегодная культурная акция, во время которой музеи, галереи и другие культурные пространства закрываются позже обычного и готовят для посетителей тематические развлечения, которые будут длиться почти до ночи. Подробнее об активностях в изборском музее читайте в подборке по ссылке ниже.