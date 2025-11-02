Культура

В усадьбах Пушкинского заповедника начинают подготовку к новому туристическому сезону

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» с начала следующей недели начинаются санитарные периоды в мемориальных усадьбах. Так, с 10 и по 25 ноября к хозяйственным и санитарным работам, которые необходимо провести в канун нового (зимнего) туристического сезона, но при этом сложно или даже невозможно выполнить в условиях непрекращающегося потока посетителей, приступят в центральной усадьбе заповедника — в мемориальном имении Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское». Также с 10-го, но чуть короче, до 21 ноября будет санитарный период в бывшей вотчине Ганнибалов — в «Петровском».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В Пушкинском заповеднике напомнили, что жители и гости Святогорья в эти дни могут побывать в музее-усадьбе «Тригорское», где, помимо основной экспозиции, развёрнута выставка, посвящённая книжным интересам основателя имения Александра Вындомского. Примут гостей и в «Пушкинской деревне» — большом музейном комплексе в деревне Бугрово, где можно посетить типологическую псковскую крестьянскую усадьбу пушкинского времени и водяную мельницу с мельничным подворьем.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, также для гостей открыт Научно-культурный центр Пушкинского заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Здесь взрослые и дети могут знакомиться с такими разными экспозициями, как «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», «Борис Годунов. Герои. Версии. Шедевры», «Быть достойными Великой Победы», «Сказочный мир Пушкина», «Постижение времени. Пушкиногорье. Вселенная вдохновения», «Смирнов Вадим Вячеславович. К 100-летию со дня рождения».

Билеты на три первые выставки из этого перечня доступны по «Пушкинской карте», уточнили в «Михайловском»