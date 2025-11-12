Псковcкая обл.
Культура

Режиссёр мультисторий про неудержимого краба и сов нежных оценит конкурсные фильмы фестиваля в «Михайловском»

13.11.2025 19:17|ПсковКомментариев: 0

В жюри IV Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» вошёл Алексей Алексеев — всемирно известный режиссёр анимационного кино, сценарист, мультипликатор и даже композитор. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», отметив, что такая информация размещена на официальной странице фестиваля в социальной сети.

Кадр из фильма «Братья Пилоты снимают клип для MTV», режиссёром которого был Алексей Алексеев. Из открытых источников

Алексей Алексеев пришёл в анимацию «не из лириков, но из физиков», через год после окончания МВТУ имени Баумана по специальности «Техника космического полёта». В разные годы он был креативным директором студии «Baestarts» в Будапеште, сотрудничал с каналами Nickelodeon UK, Canal+. Сейчас работает в студии «Союзмультфильм», преподает на курсах режиссуры в школе-студии анимационного кино «Шар» и в Школе дизайна НИУ Высшей школы экономики в Москве.

Режиссёр — многократный лауреат зарубежных и российских кинофестивалей, удостоенный более восьмидесяти наград и почти двадцать Гран-при на международных фестивалях в том числе в Хиросиме, Загребе, Сеуле, Нью-Йорке. Одна из его побед имеет «михайловскую прописку» — приз фестиваля анимации и литературы «За лучшего персонажа» в 2023 году получил его фильм «Книга рецептов».

Широкой зрительской аудитории мастер более всего известен по сериалу «Держи краба», по фильмам «Бутылочная почта» (из сериала «Зебра в клеточку») и «Совы нежные» (экранизация песни французской группой Les Pires), по ряду других работ.

Также в состав жюри IV Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» вошёл Мурад Ибрагимбеков — кинорежиссёр, продюсер, писатель, заслуженный деятель культуры Республики Дагестан. В длинном перечне его наград — бронзовый приз XIV МКФ в Боготе (Колумбия), «Серебряный лев святого Марка» за лучший короткометражный фильм на МКФ в Венеции, Гран-при IV Евразийского телефорума, призы национальной кинопремии «Ника» за лучшую роль второго плана и за лучший документальный фильм, многие другие.

Ранее сообщалось, что председателем жюри IV Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» станет Наталья Орлова, а в судейскую коллегию вошли также Лариса Брохман и Ольга Тихомирова. 

 
Напомним, что Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское», инициированный несколько лет назад Государственным Пушкинский заповедником и его директором Георгием Василевичем, в текущем году запланирован на период с 5 по 9 декабря. Этот праздник мультипликации пользуется большим успехом у россиян. В прошлом году, например, творческие встречи, ретро- и конкурсные показы и другие события из его программы посетило порядка 2,9 тысячи человек — жителей и гостей Пушкинских Гор, Пскова, Острова. При этом все мероприятия фестиваля были и в текущем году также остаются бесплатными для зрителей.
