Культура

Министр Калининградской области: Выставка из «Михайловского» — настоящий праздник для любителей литературы и живописи

В Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» поступило благодарственное письмо, подписанное министром по культуре и туризму Калининградской области Андреем Ермаком. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленте Новостей в информационной службе Пушкинского заповедника, письмо адресовано коллективу музея и лично его директору Георгию Василевичу.

«Выражаю искреннюю благодарность за организацию уникальной выставки «Собранье пёстрых глав» в залах Калининградского областного историко-художественного музея, за предоставление работ русского художника Юрия Михайловича Игнатьева, с теплом проиллюстрировавшего произведения величайшего классика», — говорится в письме.

Юрий Игнатьев. Из иллюстраций к романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Далее министр выражает уверенность в том, что выставка будет пользоваться большим вниманием и интересом жителей и гостей Калининградской области и, помогая посетителям музея погрузиться в мир Александра Пушкина, подарит им множество ярких эмоций.

«Это не просто культурное мероприятие, а настоящий праздник для всех, кто любит русскую литературу и живопись. Глубоко ценю наше сотрудничество и открыт для новых проектов», — итожит Андрей Ермак.

Напомним, что на выставке «Собранье пёстрых глав» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в Калининградском областном историко-художественном музее представлены иллюстрации к роману «Евгений Онегин» кисти выдающегося российского графика XX века Юрия Игнатьева — около шестидесяти акварелей из полной, весьма обширной «онегинской серии», которой располагает сегодня «Михайловское».

Кроме того, в рамках выставки из «Михайловского» в КОИХМ была презентована цензурная рукопись «Письма Татьяны к Онегину». Драгоценный манускрипт, обнаруженный в частной коллекции, экспонировали в музее в течение нескольких часов. Сейчас подлинник заменили копией, защищённой от хищения с целью дальнейшей перепродажи.

В Пушкинском заповеднике добавили, что в экспозиции «Собранье пёстрых глав» представлен ряд иллюстраций к Третьей главе романа в стихах — той самой, куда входит «Письмо Татьяны к Онегину», строфа о «заветном вензеле О да Е» и многие другие ставшие крылатыми строки и выражения. Эта глава была окончена Пушкиным в Михайловском 2 октября 1824 года.