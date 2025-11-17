Культура

Посетить объекты музея-заповедника «Изборск» можно по единому билету

Посетить объекты музея-заповедника «Изборск» можно по единому билету. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск»

«Вы сможете прогуляться по древней Изборской крепости, посетить музейные экспозиции и посмотреть наши новые выставки, открытые в купеческих усадьбах – "Урок равновесия" и "Печерская обитель. Истина всегда проста" и самую нашумевшую выставку месяца "Придумано и сделано в России"!» - сообщили в музее.

Отмечается, что билет действует два дня с момента покупки.

«У вас есть время неспешно посетить каждый зал музейных экспозиций, осмотреть все экспонаты и проникнуться историей древнего города», - добавили в музее.