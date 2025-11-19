Культура

Загадка графики: на выставке в Изборске опознали монаха с фото из «Несвятых святых»

В Доме купца Белянина завершает работу выставка «Печерская обитель. Истина всегда проста» из фондов музея-заповедника «Изборск», и до 23 ноября зрители еще имеют возможность увидеть удивительные работы советского художника-графика Петра Зубченкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Петр Зубченков родился в Пскове в 1910 году, в семье известного псковского строителя Петра Зубченкова. В 1930-е годы получил художественное образование в Ленинграде. В годы Великой Отечественной войны был фронтовым художником на западном фронте – выезжал на передовую и рисовал бойцов. После войны стал признанным советским художником-графиком: иллюстрировал и оформлял книги, работал в рекламе и жанре агитационного плаката, рисовал шаржи и портреты известных деятелей культуры, публиковался в газетах. Графические работы художника хранятся во многих музеях страны; в фондах Центрального музея Великой Отечественной войны.

Однако был в творческой биографии советского художника один примечательный и нетривиальный эпизод. В конце шестидесятых годов он несколько раз приезжал на малую родину, на Псковщину, а именно в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, где делал зарисовки. В своих работах Петр Зубченков запечатлел монастырь, башни и стены крепости, храмы, звонницы и ризницы, но, главное, он делал портреты монахов в обстановке повседневной монастырской жизни.

В итоге музею-заповеднику досталась уникальная коллекция портретов монахов, которые жили в Печерской обители в конце 1960-х годов.

К сожалению, Петр Зубченков, рисуя монахов, почему-то не указывал их имен. Обозначал просто: «Фигуры монахов». Или вообще обходился без названий. Большинство рисунков в этом смысле анонимны. Из девяти листов с портретами, которые экспонируются на выставке, подписан только один: «О. Тихон» и «О. Серафим».

Кто эти монахи – отец Тихон и отец Серафим? Ведь это не собирательные образы, а реальные люди. Спустя 57 лет трудно или почти невозможно ответить на этот вопрос.

К счастью, у музея есть одно замечательное свидетельство – знаменитая книга митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) «"Несвятые святые " и другие рассказы». В шестой главе посетителя выставки и читателя книги ждет открытие – рассказ митрополита Тихона об архимандрите Серафиме вместе с фотографиями старца.

Известно, что Тихон Шевкунов, будущий митрополит и автор «Несвятых святых», юношей приехал в Псково-Печерский монастырь – всего лишь через 14 лет после посещения обители художником Петром Зубченковым. А что, если монах Серафим на портрете из 1960-х годов и старец Серафим на фотографиях из книги «Несвятые святые» – один и тот же человек?

«На рисунке мы видим еще сравнительно молодого насельника, а на фото из книги – он в преклонных годах, убеленный сединой старец. Однако черты лица поразительно схожи. Да и рассказ митрополита Тихона как будто подтверждает догадку: да, это он и есть – монах с картинки за стеклом», - рассказали в музее.

«Отец Серафим был для меня самым загадочным человеком в Псково-Печерском монастыре. Отец Серафим мало общался с людьми. Жил он в приспособленной под жилище пещере, очень сырой и темной. На службе стоял весь углубленный в молитву, низко склонив голову, изредка по-особому легко и благоговейно совершая крестное знамение. И по монастырю отец Серафим проходил всегда такой же сосредоточенный. Нам, послушникам, казалось преступлением отвлечь его… Вообще, несмотря на замкнутость и суровость, отец Серафим был необычайно добрым, любящим человеком. В монастыре его все почитали и любили. Хотя и относились со страхом, точнее, с трепетом, как к человеку, живущему на земле с Богом, как к живому святому», — говорится в книге митрополита Тихона «"Несвятые святые " и другие рассказы».

Выставка «Печерская обитель. Истина всегда проста» работает в Доме купца Белянина до 23 ноября, с 10:00 до 17:00.