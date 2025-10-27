Псковcкая обл.
Культура

«Изборские истории» с Александром Донецким: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима

01.11.2025 10:00|ПсковКомментариев: 0

Представляем очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

 

Темы выпуска:

  • Где – место силы? В Изборске пройдет Всероссийская культурная акция «Ночь искусств. В единстве культур – сила народа».
  • «Придумано и сделано в России». В выставочном зале музея работает масштабная выставка современного российского дизайна.
  • Взгляд сквозь вечность. Монахи Печерской обители на рисунках художника Петра Зубченкова и на страницах книги «Несвятые святые» митрополита Тихона.

Начнем нашу радиопередачу с актуального и интересного анонса. Как вы знаете, шестидневная рабочая неделя конца октября–начала ноября завершится тремя выходными, которые будет венчать государственный праздник – День народного единства, с которым я всех нас, пользуясь случаем, заранее поздравляю! А накануне праздника, 3 ноября, в выходной понедельник, в нашей стране пройдет традиционная всероссийская культурная акция «Ночь искусств». В этом году она получила название-подзаголовок: «В единстве культур – сила народа». И с этим тезисом нельзя не согласиться. В нашей многонациональной стране сила народа заключена в многообразии и единстве культур. Мультикультурализм – это на самом деле общемировой тренд, и Россия здесь, начиная с первой половины ХХ столетия, а то и раньше, была впереди планеты всей. Государственный музей-заповедник «Изборск», разумеется, как всегда, присоединится к всероссийской культурной акции, ведь что такое Изборск, как не место силы? Мы ждём вас на наших интерактивных программах, мастер-классах и вечерних экскурсиях!

Многочасовой музейный вечер 3 ноября начнется в 17.30 интерактивной музейной программой «Родная сказка», которая состоится в Доме купца Шведова, в интерьерах экспозиции с символичным названием «Русские и сето: одна земля, общая история». Вот где подлинное и многовековое единство культур! Мы услышим народные сказки русских и сето, фольклорное пение, поиграем в старинные игры. А уже через час, в 18.30, там же, в Доме Шведова, начнется музейная программа для детей и взрослых «Урок равновесия», на которой мы погрузимся в историю отечественной метрологии, разберёмся в старинных мерах длины, веса и объёма, решим задачи, объясним пословицы и поговорки.

С 17.30 до 20.00 в экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» в Доме купца Анисимова пройдет исторический мастер-класс «Летопись древнего города Изборска», на котором узнаем, что такое летописание, кто был одним из первых русских летописцев, и как основные события истории Изборска отразились в летописях.

Одновременно, в Музейной Мастерской в Доме купца Шведова, с 17.30 до 21.00 пройдет мастер-класс «Ткачество – это просто!», а те посетители, которым дорого художественное и литературное наследие академика живописи Петра Павловича Оссовского, столетие со дня рождения которого мы все, Изборск и вся страна, отметили в этом году, смогут посмотреть документальный фильм «Изборский дух» о создании Изборской палаты Русской словесности и Православной веры.

В 19:30 начнется вечерняя экскурсия по Изборской крепости «Каменный страж земли русской» – и, как всегда, в ноябрьской ночи, с эффектной подсветкой древних стен и башен, это будет незабываемое познавательное приключение! Сбор группы в Никольском захабе Изборской крепости, повторю еще раз, – в 19.30. А уже в 21.00 для всех любителей современного искусства начнется вечерняя экскурсия по выставке лучших достижений отечественного дизайна «Придумано и сделано в России». Вот такая интересная программа ожидает посетителей акции «Ночь искусств» в Изборске, не пропустите это событие, выберете программу или экскурсию для себя или своих близких. Дети до 14 лет – бесплатно, билеты можно купить по «Пушкинской карте», а информацию по афише и расписанию уточнить – на официальном сайте музея-заповедника «Изборск» и в наших соцсетях. Читайте, уточняйте, планируйте свой выходной. Ждем вас в Изборске!

А я продолжаю. Рассказом о нетривиальном художественном событии, которое прямо сейчас происходит в Изборске – 10 октября у нас в выставочном зале открылась выставка «Придумано и сделано в России». Представьте! Вы приезжаете в Изборск, идете по улице Печорской, вокруг вас – привычный вид исторической застройки древнего города, дома и домишки, дворы, купеческие усадьбы, улица, ведущая к стенам и башням Изборской крепости, где-то еще – дальше, за крепостью, осенние пейзажи, хрестоматийные дали, типично изборские…

И вот вы заходите в выставочный зал музея-заповедника и – вау! –  вдруг оказываетесь… в удивительном и ярком мире современного дизайна! В мире неких визуальных и пластических загадок и ребусов, которые поражают воображение, быть может, немного шокируют, но и заставляют задуматься, веселят, развлекают и вдохновляют: дизайн предметов, который изначально является сугубо прикладным, практическим, насущным, повседневным занятием, неожиданно оказывается некой чистой формой актуального искусства!

Экспозиция представляет 200 лучших работ IV Всероссийского конкурса-биеннале предметного дизайна, который, собственно, так и называется «Придумано и сделано в России». Этот масштабный проект Всероссийского музея декоративного искусства с 2018 года служит платформой для открытого диалога о современном российском дизайне, как красиво сформулировано в аннотации, «это не просто демонстрация мастерства и эстетики, а зеркало актуальных трендов – от тактильных решений и устойчивых материалов до новых сценариев потребления и осмысления локальной идентичности. Каждый проект – ответ на вызовы времени, воплощённый в предметном дизайне».

 

Открывают экспозицию керамические скульптуры «СКВОЗЬ» Марины Акиловой – два арт-объекта, ставших визитной карточкой выставки и вдохновленных неолитическим ямчатым орнаментом. Дизайнер стремилась передать ощущение древности, глубины и величия, возникающее на Псковской земле. Чтобы создать эти оригинальные скульптуры, похожие на древние камни, дизайнер использовала технологию послойного нанесения орнамента с эффектом летящей золы и обжиг в дровяной печи. Получилось эффектно и необычно.

Марина Акилова. Арт-объект «Сквозь»    

Вот как определила концепцию выставки директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская:

«Передвижная выставка «Придумано и сделано в России» приехала в старинный русский город Изборск прямо из Казанского Кремля, из сердца третьей столицы России, и это большая честь для нашего музея-заповедника – принимать столь инновационный и масштабный выставочный проект Всероссийского музея декоративного искусства! Сначала была Москва, затем – Казань, и вот теперь – наш древний Изборск!

Выставка очень необычная, зрелищная, креативная, и пользуется заслуженным успехом у профессионалов дизайна и широкого зрителя; этот проект выводит наш маленький федеральный музей в Изборске на новый творческий и технический уровень. Это яркое художественное событие стало возможно благодаря всемерной поддержке Министерства культуры России и компании «Транснефть», подарившей Изборску великолепный выставочный зал, которому нет равных в регионе. Мы рады показать зрителям актуальные тренды и лучшие образцы современного российского авторского дизайна. Уверена, что это художественное событие привлечет большое внимание посетителей как из Псковской области, так и со всей России».

И это правда: такого Изборск, да и вся Псковская область, точно еще не видели. Да и мало кто видел в России. Пересказывать визуальное искусство словами – дело неблагодарное, хотя искусствоведы и пытаются. Но это именно тот случай, когда даже фотография или видео дают искаженное представление о предмете, а его концептуальное описание мало что поясняет. Арт-объекты, представленные на выставке, обязательно нужно увидеть собственными глазами! Как говорится, «must-see». И это реально – настоящее эстетическое приключение!

 

Как подчеркивают кураторы, проект «Придумано и сделано в России» призван продемонстрировать, как дизайн осмысляет современность и становится инструментом для самовыражения нового поколения художников. Благодаря проекту удается привлечь молодую аудиторию, а главное, показать работы российских дизайнеров в разных уголках страны, таких, как наш Изборск, например. Выставка в Изборске – важный этап продвижения отечественного дизайна в регионах, еще один шаг к тому, чтобы биеннале обрела подлинно общероссийское звучание. Ну а для нас, зрителей, – это просто праздник.

А в Доме купца Белянина продолжает работу выставка из фондов музея «Печерская обитель. Истина всегда проста» художника-графика Петра Петровича Зубченкова. Об этой уникальной коллекции я рассказывал в прошлом выпуске нашей программы, но, разумеется, рассказал не всё, а тут еще неожиданно открылись интереснейшие подробности, можно сказать, маленькая сенсация, о которой нельзя умолчать…

 

Итак, автором этих работ является Петр Петрович Зубченков, один из многих советских графиков, иллюстратор, плакатист, член Союза художников СССР, заслуженный работник культуры РСФСР. Он наш земляк, родился в Пскове в 1910 году, в семье известного псковского строителя Петра Ефимовича Зубченкова. С 1927 по 1929 годы юноша Зубченков проходил обучение в Ленинграде, в Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕИН); с 1930 по 1932 годы учился у замечательной российской художницы Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой.

В год 80-летия Великой Победы не забудем, что Петр Петрович Зубченков был участником Великой Отечественной войны на Западном фронте: выезжая на передовую, делал рисунки на местах боёв. Рисунки фронтового художника публиковались в газетах «Боевая подготовка» и «Московский комсомолец»; в послевоенные годы, работая преимущественно акварелью,  гуашью, тушью, рисовал для газет «Красная звезда» и «Московский комсомолец», сотрудничал с издательствами ИЗОГИЗ, «Молодая гвардия», «Московский рабочий»; иллюстрировал и оформлял книги;  рисовал шаржи, портреты известных деятелей культуры, одним словом, был вполне признанным советским художником. Графические работы художника хранятся во многих музеях страны; в фондах Центрального музея Великой Отечественной войны.

При этом в творческой биографии Петра Зубченкова есть один примечательный эпизод. В конце шестидесятых годов он несколько раз приезжал на малую родину, на Псковщину, а именно в Псково-Печерский монастырь, где и сделал зарисовки храмов – Успенского и Никольского, башен и стен крепости, звонницы и ризницы, но – не только. Еще художник сделал несколько портретов монахов в обстановке повседневной монастырской жизни.

К сожалению, Петр Петрович, рисуя монахов, почему-то не указывал их имен. Обозначал просто: «Фигуры монахов». Или вообще обходился без названий.  Большинство рисунков в этом смысле анонимны. Из девяти листов подписан только один: «О. Тихон» и «О. Серафим».

Кто эти монахи? Ведь это не собирательные образы, а реальные люди?..

Наверное, историки Псково-Печерского монастыря, порывшись в архивах и проведя научное расследование, могут, что называется, сличив портреты, выдвинуть какие-то гипотезы. Но кто сейчас займется этим делом? Как-то трудно представить себе такого одинокого энтузиаста-расследователя…

Однако у нас есть два имени, оставленных потомкам Петром Зубченковым, и мы знаем, что спустя всего 15 лет после посещения монастыря художником-графиком, в Псково-Печерскую обитель приехал будущий епископ, ныне митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), автор замечательной книги «Несвятые святые». А что, если открыть эту книжку и прочитать? И… да! – уже в шестой главе нас ждет открытие – рассказ митрополита Тихона об архимандрите Серафиме! Причем – с фотографиями старца.

Фотографии архимандрита Серафима из книги Тихона (Шевкунова) «"Несвятые святые " и другие рассказы»  
 

Не нужно быть профессиональным физиономистом, чтобы увидеть: на портрете Петра Зубченкова из 1960-х годов и на фотографиях из книги «Несвятые святые» – один и тот же человек! Да, на рисунке мы видим еще сравнительно молодого человека, а на фотографиях – он в преклонных годах, убеленный сединой. Но черты лица, по моему личному убеждению, – совершенно те же! Да и рассказ Митрополита Тихона как будто подтверждает: да, это он и есть, монах с картинки за стеклом. Цитирую книгу фрагментарно: «Отец Серафим был для меня самым загадочным человеком в Псково-Печерском монастыре. Отец Серафим мало общался с людьми. Жил он в приспособленной под жилище пещере, очень сырой и темной. На службе стоял весь углубленный в молитву, низко склонив голову, изредка по-особому легко и благоговейно совершая крестное знамение. И по монастырю отец Серафим проходил всегда такой же сосредоточенный. Нам, послушникам, казалось преступлением отвлечь его… Вообще, несмотря на замкнутость и суровость, отец Серафим был необычайно добрым, любящим человеком. В монастыре его все почитали и любили. Хотя и относились со страхом, точнее, с трепетом, как к человеку, живущему на земле с Богом, как к живому святому». Вот такая удивительная изборская история на сегодня. И разве это не чудо?!. Пусть маленькое и рукотворное, но откровение, – от рисунка к страницам книги, – осуществившее связь с Богом сквозь время и Вечность.

И я завершаю. В музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово открылась выставка женских платков русских и сето «Не стоит изба без крова, а женщина без покрова». Эта пословица народа сето раскрывает глубинную суть платка не просто как традиционного предмета одежды, но как многослойного символа и неотъемлемой части женской идентичности и связи с предками.

Традиция предписывала строгие правила; каждый праздник имел свой цвет и материал: в Троицу надевали зелёный платок, а в Успение – белый шёлковый. Платки были разными – от практичных больших шерстяных до дорогих «золотых», бывших настоящей фамильной ценностью.

В бытовой культуре прошлого платок играл огромную роль: в одном платке спали, другой надевали утром, на работу в поле выходили в третьем, без платка не проходили через комнату. Для посещения церкви предназначался свой отдельный платок.

 

У сетоских женщин платок указывал на социальный статус – девушка или замужняя женщина, на материальное благополучие и народный этикет – аккуратно и красиво завязанный платок свидетельствовал об опрятности и внутренней культуре хозяйки.

Таким образом, платок для женщины сето был таким же важным элементом жизненного уклада, как и крыша для дома, – он защищал, украшал и определял её место в сельской общине, являясь живым наследием, бережно передаваемым из поколения в поколение.

На этом сегодня всё. Вы слушали и смотрели «Изборские истории», у микрофона был Александр Донецкий. Берегите себя! Ждем вас в Изборске!

Александр Донецкий

