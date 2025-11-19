Культура

В псковском музее представлены работы китайского художника Чэн Сыби

В Псковском музее-заповеднике на выставке «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада» представлены работы китайского художника Чэн Сыби, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Изображение: пресс-служба Псковского музея заповедника

Он живет и работает в Цзиндэчжэне, где основал арт-пространство «Бэньсэфан».

Творчество Чэн Сыби включает картины, выполненные тушью, керамические панно и инсталляции. Современный мастер также создает предметы быта.

Работы Чэн Сыби находятся в коллекциях известных художественных музеев и у многочисленных коллекционеров. Кроме того, он активно делится своими мыслями об искусстве. Его статьи публикуют в китайских изданиях, например, в журнале «Керамическая наука и искусство».