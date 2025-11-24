Культура

Прием заявок на фестиваль «Зажигая звезды» в Пскове продлен до конца ноября

У юных талантов Пскова и области появилось дополнительное время для того, чтобы заявить о себе: организаторы творческого фестиваля «Зажигая звезды» приняли решение продлить приём конкурсных заявок. Теперь отправить свою работу можно до 30 ноября включительно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Напомним, фестиваль «Зажигая звезды» призван поддержать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 18 лет. Участники могут продемонстрировать свои способности в пяти номинациях: «Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Рукоделие» и «Медиа». Все творческие работы и номера должны соответствовать общей теме «Зимняя сказка», отражая атмосферу самого волшебного времени года.

После заочного отбора лучшие участники будут приглашены на очный этап, который включает образовательную программу, мастер-классы и заключительный гала-концерт с награждением победителей.

«Решение о продлении приема заявок связано с многочисленными просьбами от учреждений. Мы хотим дать возможность каждому ребенку, который мечтает о сцене или хочет показать своё творчество, успеть подготовиться и стать частью нашего большого праздника. Дополнительная неделя подарит шанс для тех, кто еще сомневался или только узнал о фестивале», – отмечают в оргкомитете фестиваля.

Заполнить анкету участника можно по ссылке. Подробнее в положении.

Проект реализуется за счет конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области.