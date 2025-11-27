Культура

Сотрудники «Михайловского» устроили праздник для подопечных пушкиногорского «Дома ветеранов»

Вчера, 28 ноября, сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» устроили душевный праздник для подопечным Пушкиногорского «Дома ветеранов», сообщает дом-интернат для престарелых и инвалидов в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Здесь и далее фото с официальной страницы Пушкиногорского «Дома ветеранов» в социальной сети

Это был, с благодарностью сообщают сотрудники учреждения «…замечательный концерт в русском народном стиле. Песни под баян, балалайку, пляски, сказки, сценки вызвали у наших подопечных настоящий шквал эмоций: они с удовольствием пели вместе с выступающими, аплодировали, смеялись. Особый восторг зрителям подарил фольклорный подряд семейства Ролецких — ведь дети всегда вызывают самые приятные и трогательные чувства. На протяжении всего концерта в зале царила добрая и дружеская атмосфера. А в завершение праздника артисты преподнесли нашим ветеранам угощение к чаю — пироги с яблоками».

Напомним, что Пушкинский заповедник регулярно проводит просветительские и познавательно-развлекательные программы для ветеранов и инвалидов, детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Не единожды музейщики выезжали с такими акциями в Псков — к воспитанникам коррекционных классов, в Опочку — в местный дом-интернат для престарелых и инвалидов, в Великие Луки, где встреч с ними всегда с нетерпением ждут члены Клуба молодых инвалидов «Верные друзья», проч., проч. В музее регулярно проводят лагерь «Лето в Лукоморье» для воспитанников «Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области», их родителей и педагогов-дефектологов.

А несколько лет назад в рамках договора между музеем-заповедником и благотворительным фондом «Просто люди» — первым в России специализированным благотворительным фондом, который помогает людям с любыми психическими и интеллектуальными расстройствам помогающий ментальным инвалидам —сотрудники «Михайловского» разработали и провели большой цикл online-занятий, активными участниками которых стали 175 человек из Москвы, Нижнего Новгорода, посёлка Залесного Моркинского района Республики Марий Эл.

Эту работу в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» считают непереоценимо важной и проводят её под девизом «Музей для всех».