Культура

Совсем не какофония! — в конкурсную программу фестиваля в «Михайловском» сегодня включены 17 мультфильмов

07.12.2025 13:16|ПсковКомментариев: 0

В первых конкурсных показах IV Фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское», которые пройдут сегодня в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», участвуют 17 фильмов общей продолжительностью 2 часа и 51 минута экранного времени. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в службе информации музея.

Кадр из фильма «Макошь» (реж. Мария Резниченко), участвующего сегодня в конкурсной программе фестиваля

Среди мультфильмов, которые пушкиногорцы и гости музея смогут увидеть сегодня, — очень разные анимационные миниатюры. Это, например, лирическая «Волшебная травка зверобой» режиссёра Варвары Казаковой по одноимённой сказке Сергея Козлова, придуманные которым Ёжик и Медвежонок уже не раз становились героями рисованных и кукольных фильмов. Или фильм Рима Шарафутдинова «Звуки леса. Квартет XXI» по мотивам басни Крылова. Здесь известный режиссер и художник анимационных фильмов выступает ещё и как сценарист. И именно по его задумке, звери, участвующие в музицировании, меняясь местами и инструментами, исполняют совсем не какофонию, а просто всякий раз — новую музыкальную композицию. Правда, совсем не ту, которая нужна дирижёру, но это уже, что называется, второй вопрос.

С особым чувством все, кому посчастливилось побывать на фестивале «Пушкин. Михайловское» в прошлом году, ждут сегодня фильм «Булгаковъ», созданный режиссёром Станиславом Соколовым, председателем жюри III фестиваля анимации и литературы.

В минувшем декабре работа над этой лентой ещё была в полном разгаре, но мастер нашёл возможность представить её в «Михайловском». Презентацию сопровождала выставка «Но он ведь мастер?», где были представлены куклы и эскизы к фильму.

Напомним, что все конкурсные показы IV Фестиваля анимации и литературы в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» открыты для зрителей. Вход на них, как и на другие события этого мульт-праздника в Пушкинских Горах, Пскове, Острове и Опочке, бесплатный.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
Лента новостей
