Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
Культура

Светлана Мельникова назвала самые значимые выставки псковского музея в 2025 году

17.12.2025 16:45|ПсковКомментариев: 0

Итоги работы за 2025 год подвела директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Обратный отсчет» на радио ПЛН FM.

Светлана Мельникова рассказала, что 2025 год был насыщенным для Псковского музея-заповедника, выделив два наиболее значимых проекта.

​​Заслуженный работник культуры РФ акцентировала внимание на выставке «100 лет кончины святейшего патриарха Тихона», назвав её самым серьёзным испытанием и наиболее значимым событием года​. «Для меня очень серьезным испытанием была выставка «100 лет кончины святейшего патриарха Тихона», - сказала гостья студии. «Это тоже к теме юбилея, потому что артефактов, связанных с жизнью Тихона, очень мало. Есть такое понятие - «гений места», - добавила Светлана Мельникова.

Директор псковского музея рассказала о своей работе над выставкой, посвященной выдающемуся священнику с псковской земли. Она отметила, что Тихон учился и преподавал в семинарии, в том числе и в академии в Петербурге. Его воспитанники стали частью тяжелой истории начала XX века. «На это священство легла тяжелейшая история того времени, ведь эти люди, его окружение, пережили невероятные испытания», — подчеркнула Светлана Мельникова.

Светлана Мельникова также обратила внимание на то, что Тихон, взваливший на себя тяготы патриаршества после стольких лет отсутствия, стал символом стойкости в лихое время. Она привела знаменитую цитату: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые», подчеркивая, что патриарх действительно оказался необыкновенной личностью.

Директор музея рассказала о сложностях, с которыми столкнулась команда при подготовке выставки. По мнению Светланы Мельниковой, нельзя было делать интернет-выставку или баннерную выставку о Тихоне, необходима была серьёзная работа. «Она нам так тяжело далась, но я благодарна судьбе», — отметила заслуженный работник культуры РФ.

Светлана Мельникова уверена, что выставка смогла привлечь внимание к этому значимому человеку и отпраздновать его наследие, хотя судить об успехе выставки — посетителям.

Гостья студии поделилась своими чувствами по поводу выставки. «Наверное, эта выставка для меня наиболее значимая в 2025 году. Она требовала такой жертвенности. Может быть, в этом какая-то огромная промыслительная сила, в этом смысл», — заключила она, отмечая, что эта работа стала для неё №1 прошедшего года.

Также Светлана Мельникова указала на ценность китайского проекта под названием «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада». Она удивилась, что китайский партнёр привёз в чемодане работы выдающихся современных художников Китая. «Это смешно, но там был лучший художник, который писал обезьян. Я не подозревала, что такое есть», - сказала директор псковского музея.

Светлана Мельникова рассказала и о своей связи с культурой Японии :«Да, я выросла на востоке, мне близка культура Японии, я была окружена этим всем в детстве». Она акцентировала, что на выставке в псковском музее был лучший бамбук, «который сегодня вообще пишется в Китае».

Гостья студии обратила внимание, что она не является искусствоведом: «Я просто насмотренный человек».

«Приходили люди, которые ахали над этими вещами. То, как китайские художники увидели Псков - для меня потрясение. Может быть, там были смещены какие-то географические пропорции, было смещение дальней и ближней перспективы, но это было потрясающе. Я благодарна судьбе, что это выставка случилась», - поделилась своими впечатлениями Светлана Мельникова от реализации китайского проекта.

Напомним, что это не первая выставка с Востока. Ранее музей проводил выставку «Японские гравюры».

Пресс-портрет
Мельникова Светлана Евгеньевна Генеральный директор Псковского музея-заповедника
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
