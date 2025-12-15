Культура

Ай да «Пушкин мой»: юные читатели назвали книгой года поэму, изданную при поддержке «Михайловского»

Книга Константина Арбенина «Пушкин мой», выпущенная в свет при поддержке Государственного музея-заповедника «Михайловское» и его директора Георгия Василевича, стала победительницей проекта-премии «Нравится детям Ленинградской области» в номинации «Книга года». В музее узнали об этом из адресованного Георгию Василевичу письма Константина и Александры Арбениных, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации «Михайловского».

Фото со страницы Дома детской книги — Издательства «Детское время» в социальной сети

«Спешим сообщить, что книжка “Пушкин мой“ продолжает удивлять самостоятельными сюрпризами. Ай да Пушкин, как говорится! — пишет Константин Арбенин. И приводит «для справки» такую информацию: — Знак “Нравится детям Ленинградской области“ — это проект-премия, который придумали сами читатели. Он появился в 2004 году по инициативе подростков, которые участвовали в проекте Ленинградской областной детской библиотеки “Школа детского чтения“ — после всех обсуждений и рассказов о том, что, как и почему они читают. Знак присваивается той книге, которая становится событием, материалом для диалога и позволяет по-новому взглянуть на важные темы. Весь премиальный процесс управляется читателями — выдвижение, длинные и короткие списки, выбор победителей — всё решают сами дети».

В «Михайловском» также напомнили, что Константин Арбенин — добрый друг музея и, в особенности, фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское», который несколько лет назад был придуман и инициирован Пушкинским заповедником. Музыкант был гостем II и членом жюри III фестивалей, и многие жители региона с восторгом отзывались о его выступлениях, состоявшихся в дни этих праздников мультипликации в Пушкинских Горах и в Пскове.

Запомнился пушкиногорцам и прошлогодний, по случаю Дня поэзии концерт Константина Арбенина в «Михайловском».

Константин Арбенин на концерте в честь Дня поэзии в «Михайловском» (2024). Фото: Николай Алексеев, Пушкинский заповедник.

По окончании того вечера музыкант познакомился с воспитанниками Пушкиногорской санаторной школы-интерната, а после через сотрудников Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» передал в их школьную библиотеку несколько своих книг.