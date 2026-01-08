Псковский краевед опубликовал новую редакцию книги «Сокольница»

Известный псковский краевед и большой патриот микрорайона Овсище Олег Ивченко опубликовал новую редакцию книги «Сокольница» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Обложка: Олег Ивченко / «ВКонтакте»
По его словам, эта книга - первая из двух о Сокольнице. Издание рассчитано на широкую читательскую аудиторию. Будет полезна
экскурсоводам.
Пока читателям доступна только электронная версия книги.
Ранее Олег Ивченко обновил содержание своей краеведческой книги «Овсище в алмазах».
Напомним, в Пскове часто организуют краеведческие прогулки с Олегом Ивченко.