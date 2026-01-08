Культура

Псковский краевед опубликовал новую редакцию книги «Сокольница»

0

Известный псковский краевед и большой патриот микрорайона Овсище Олег Ивченко опубликовал новую редакцию книги «Сокольница» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Обложка: Олег Ивченко / «ВКонтакте»

«Книга посвящена природному образованию "Сокольница" и тесно связанному с ним объекту культурного наследия "Монумент в память о Ледовом Побоище", расположенным недалеко от Пскова в северо-западном направлении. Рассматривается геологические и ботанические особенности урочища, его роль в недавней истории, значение в современной культурной жизни псковского края. Особое внимание уделено топонимике местности», - пояснил Олег Ивченко.

По его словам, эта книга - первая из двух о Сокольнице. Издание рассчитано на широкую читательскую аудиторию. Будет полезна
экскурсоводам.

Пока читателям доступна только электронная версия книги. 

Ранее Олег Ивченко обновил содержание своей краеведческой книги «Овсище в алмазах».

Напомним, в Пскове часто организуют краеведческие прогулки с Олегом Ивченко. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026