Псковский краевед опубликовал новую редакцию книги «Сокольница»

Известный псковский краевед и большой патриот микрорайона Овсище Олег Ивченко опубликовал новую редакцию книги «Сокольница» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Обложка: Олег Ивченко / «ВКонтакте»

«Книга посвящена природному образованию "Сокольница" и тесно связанному с ним объекту культурного наследия "Монумент в память о Ледовом Побоище", расположенным недалеко от Пскова в северо-западном направлении. Рассматривается геологические и ботанические особенности урочища, его роль в недавней истории, значение в современной культурной жизни псковского края. Особое внимание уделено топонимике местности», - пояснил Олег Ивченко.

По его словам, эта книга - первая из двух о Сокольнице. Издание рассчитано на широкую читательскую аудиторию. Будет полезна

экскурсоводам.

Пока читателям доступна только электронная версия книги.

Ранее Олег Ивченко обновил содержание своей краеведческой книги «Овсище в алмазах».

Напомним, в Пскове часто организуют краеведческие прогулки с Олегом Ивченко.