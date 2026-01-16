Ольга Тимофеева: В моих сферах ответственности нацпроекты выполнены на 100%

Нацпроекты в сферах культуры, охраны культурного наследия, туризма, спорта и молодежной политики выполнены в Псковской области на 100%. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) рассказала заместитель губернатора Ольга Тимофеева.

«Наш результат - 100%. Мы неизменно, уже какой год, идем в "отличниках". Секрета никакого нет. Изначально при комитете по культуре был создан проектный офис. Это те специалисты, которые занимаются подготовкой проектно-сметной документации. В чем состоит подготовка? Это создание дизайн-проекта, потому что, когда подрядчик берется за проектирование, у него нет никаких водных. У него некое ТЗ, которое по 44-му федеральному закону чиновничьим языком прописано. А что конкретно? Тем более, что мы говорим про учреждения культуры. Сейчас к этому подключились уже учреждения спорта», – сказала Ольга Тимофеева.

Она отметила, что для каждого проекта выбирается уникальная концепция.

«Это все-таки уникальные объекты. Каждый должен быть со своей душой. Если мы создаем Дом культуры в деревне Церковище (Усвятского округа - ред.), то мы должны его создать на 100% в концепции наследия Ольги Сергеевой (фольклорной певицы - ред.). Если мы с вами создаем в Печорах, то мы понимаем, какая концепция ложится, и так далее. По сути, есть готовый дизайн-проект, с одной стороны, который можно показать тому, кто будет этим заниматься. С другой стороны, конечно, каждый подрядчик, когда он реализует проект, хочет сделать подешевле и сэкономить. Здесь мы выстроили достаточно жесткий авторский надзор. Некоторые подрядчики, зная, что это наша сфера, боятся заходить на торги. Вообще, ситуация с подрядчиками нас тоже не обходит, к сожалению. Но мы успеваем по срокам», – добавила Ольга Тимофеева.