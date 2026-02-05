Концерты группы Dabro в Пскове и Великих Луках отменены

Концерты группы Dabro, которые должны были состояться в Ледовом дворце Пскова 12 февраля и Доме культуры Ленинского комсомола Великих Лук 13 февраля, отменены. Об этом сообщили в Telegram-канале коллектива.

«Внимание! Изменения в графике тура. Псков, Смоленск и Великие Луки отменены», - написали в канале группы.

По вопросам возврата билетов рекомендуют обращаться в места их приобретения.

Вместо Пскова, Великих Лук и Смоленска группа Dabro добавила в расписание большого тура «Мой путь» города Новосибирск и Красноярск.