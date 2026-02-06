Выставка к 150-летию Николая Рериха открывается в Печорах

Юбилейная выставка «Н. К. Рерих. Мир через культуру» Международного центра Рерихов, приуроченная к 150-летию Николая Рериха и 90-летию Пакта Рериха, откроется сегодня, 6 февраля, в Музее истории города Печоры. Экспозиция включает архивные фотографии на современных носителях, баннеры, книги и репродукции картин, посвященные ему и членам его семьи, сообщили в Псковском музее-заповеднике.



Фото: Псковский музей-заповедник

Посетителям предстоит узнать о вкладе Николая Рериха в систему международного права по охране памятников и учреждений культуры как в мирное, так и в военное время. Будучи художником, ученым, путешественником, писателем и общественным деятелем, он внес огромный вклад в дело сохранения и защиты культуры, создав первый международный договор по сохранению культурного наследия «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», известный как Пакт Рериха.

Жизнь и творчество художника неразрывно связаны с Псковом и Псковским краем. Здесь он восхищался благородством города, «выросшего на "великом водном пути", от Балтийского моря до Чёрного» и впитавшего «лучшие соки ганзейской культуры». Здесь, на этой земле Святой Троицы, его родовые истоки по материнской линии.

«Псковский край близок нам по многим причинам. Бабушка Татьяна Ивановна Коркунова-Калашникова была исконной псковичкой. Эти фамилии с древних времен связаны с Псковом. Одни из первых моих археологических изысканий тоже относятся к Псковской области. А область эта очень красива и богата древними поселениями» – вспоминал Николай Рерих близкий сердцу край в далеких Гималаях.

В 1903 году ученый и его супруга Елена Рерих совершали поездки по древнерусским городам, в числе которых Псков, Изборск, Печоры, Сенно. Художник рисовал этюды древнерусских памятников, а его вдохновительница и спутница жизни их фотографировала. Николай Рерих способен не только запечатлеть современный вид памятника, но и возродить для зрителя былое величие старины, словно проникая через завесу столетий, отметили в музее.

Выставку можно увидеть в Музее города Печоры по адресу: улица Международная, 6. Экспозиция является совместным проектом Международного центра Рерихов, АНО «Три меча», АНО «Извара-15», Общества друзей Дома Н.К. Рериха в городе Остров.