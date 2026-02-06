 
Культура

Выставка к 150-летию Николая Рериха открывается в Печорах

0

Юбилейная выставка «Н. К. Рерих. Мир через культуру» Международного центра Рерихов, приуроченная к 150-летию Николая Рериха и 90-летию Пакта Рериха, откроется сегодня, 6 февраля, в Музее истории города Печоры. Экспозиция включает архивные фотографии на современных носителях, баннеры, книги и репродукции картин, посвященные ему и членам его семьи, сообщили в Псковском музее-заповеднике.


Фото: Псковский музей-заповедник

Посетителям предстоит узнать о вкладе Николая Рериха в систему международного права по охране памятников и учреждений культуры как в мирное, так и в военное время. Будучи художником, ученым, путешественником, писателем и общественным деятелем, он внес огромный вклад в дело сохранения и защиты культуры, создав первый международный договор по сохранению культурного наследия «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», известный как Пакт Рериха.

Жизнь и творчество художника неразрывно связаны с Псковом и Псковским краем. Здесь он восхищался благородством города, «выросшего на "великом водном пути", от Балтийского моря до Чёрного» и впитавшего «лучшие соки ганзейской культуры». Здесь, на этой земле Святой Троицы, его родовые истоки по материнской линии.

«Псковский край близок нам по многим причинам. Бабушка Татьяна Ивановна Коркунова-Калашникова была исконной псковичкой. Эти фамилии с древних времен связаны с Псковом. Одни из первых моих археологических изысканий тоже относятся к Псковской области. А область эта очень красива и богата древними поселениями» – вспоминал Николай Рерих близкий сердцу край в далеких Гималаях.

В 1903 году ученый и его супруга Елена Рерих совершали поездки по древнерусским городам, в числе которых Псков, Изборск, Печоры, Сенно. Художник рисовал этюды древнерусских памятников, а его вдохновительница и спутница жизни их фотографировала. Николай Рерих способен не только запечатлеть современный вид памятника, но и возродить для зрителя былое величие старины, словно проникая через завесу столетий, отметили в музее. 

Выставку можно увидеть в Музее города Печоры по адресу: улица Международная, 6. Экспозиция является совместным проектом Международного центра Рерихов, АНО «Три меча», АНО «Извара-15», Общества друзей Дома Н.К. Рериха в городе Остров.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026