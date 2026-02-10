День памяти поэта Александра Пушкина проходит в России 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, Россия и весь русскоязычный мир вспоминают поэта Александра Пушкина. По случаю 189-й годовщины со дня его смерти мемориальные события пройдут в музеях, в библиотеках, культурных центрах.

Лев Нецветаев. Пушкин. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В Пскове пройдет торжественный митинг в память о Пушкине в Летнем саду в 15.00 у памятника поэту.

Также в этот день бесплатный вход в музеи Пушкинского заповедника. Часы работы: с 10.00 до 17.00.

Кроме того, что по давней традиции именно 10 февраля в Святогорском Свято-Успенском монастыре в посёлке Пушкинские Горы у могилы Пушкина отслужат литию. Колокол к началу заупокойной службы ударит в 14.45 — именно в этот час перестало биться сердце поэта, и его друг Василий Жуковский остановил стрелки на часах в петербургской квартире Пушкиных на Мойке.

Вход на все события — бесплатный.