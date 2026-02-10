«Гении земли Псковской»: Вениамин Каверин — быть лучшим

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гении земли Псковской».

Какой след в творческой биографии писателя Вениамина Каверина оставил его родной город Псков? Почему роман «Два капитана» называют его одой любви к родного городу и как здесь сегодня берегут память прославленного земляка? Об этом и многом другом слушайте в радиопередаче на «ПЛН FM» из проекта «Гении земли Псковской», посвященного выдающимся уроженцам Псковщины, внесшим значительный вклад в развитие культурного пространства страны.

Премьера выпуска — завтра, 11 февраля, в 8.28. Повтор в 18.30.

Проект реализуется медиахолдингом «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив