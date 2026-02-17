Пушкинский заповедник открыл online-выставку к дню рождения «живописца тишины и покоя»

В рамках цифрового проекта «Художник и музей» Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 17 февраля, знакомит подписчиков и гостей своих официальных сообществ с творчеством русского и советского пейзажиста, классика отечественной школы живописи Владимира Кранца. В небольшую online-выставку его работ, подготовленную ко дню рождения мастера, включены виды мемориальных усадеб «Тригорское» и «Михайловское», а также Святогорского монастыря в посёлке Пушкинские Горы из фондов музея-заповедника. Из богатой музейной коллекции картин Владимира Кранца для цифровой экспозиции её авторы выбрали пейзажи, вдохновлённые природой Святогорья, какой она предстала перед художником в дни зимы и ранней весны.

Владимир Кранц. Тригорское. Дом Осиповых и Вульфов (1978). Из фондов Пушкинского заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», Владимир Кранц родился в 1913 году в Моздоке. В 1940 году он окончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института. Во время Великой Отечественной войны, по окончании инженерных курсов при Ленинградской военно-воздушной академии, служил в Волчанской военно-авиационной школе авиамехаников. После демобилизации в августе 1945 года вернулся в Ленинград.

Однажды открыв для себя пушкинское Михайловское, живописец часто бывал в псковских пушкинских местах, был дружен с первым послевоенным директором музея С. С. Гейченко. В период с 1973 по 1983 год он создал большой, из 44 полотен, цикл картин, посвящённых Пушкинскому заповеднику, и передал его в дар музею. В «Михайловском» отметили, что работам Владимира Кранца присущи «…эпическое звучание и философские обобщения, а мягкая манера письма близка и привлекательна для большинства любителей пейзажной живописи. Для своих произведений он неизменно выбирал такие состояния в природе, когда она исполнена покоя и тишины, когда всё в ней словно замирает».

В 1980-х Гейченко писал об особом тоне, присущем художественным высказываниям живописца — лиричном, задушевном, глубоко искреннем. Картины Владимира Кранца, отмечал он, «…радуют сердца всех людей — и молодых, и старых».

Сегодня работы Владимира Кранца хранятся в частных и музейных собраниях в России и за рубежом: во Франции, в Германии, в Японии, в Норвегии и в других странах.

Владимир Кранц. Михайловское (1978). Из фондов Пушкинского заповедника

Напомним, что интернет-проект Пушкинского заповедника «Художник и музей» стартовал ещё в 2020 году. За это время музейщики познакомили своих виртуальных посетителей с творчеством более чем восьмидесяти художников, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье — живописцев и графиков, принадлежащих к разным поколениям, работающих в разных манерах, техниках и жанрах, живущих в столицах и в провинции. В заповеднике всегда подчёркивают, что этот проект важен как для собственно «Михайловского», так и для его потенциальных гостей: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондового собрания. И возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без «посредничества» электронных средств коммуникации».