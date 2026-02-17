 
Культура

О Родине и чести: псковский военный оркестр выступит в «Михайловском»

На праздничный концерт ко Дню защитника Отечества приглашает жителей и гостей Пушкиногорья Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Как сообщает служба информации музея, концерт под название «Жизнь — Родине, честь — никому!» будет дан в предстоящий четверг, 19 февраля, в большом театрально-концертном зале музейного научно-культурного центра (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). На сцену выйдет оркестр 104-го гвардейского Краснознамённого, орденов Кутузова и Александра Невского десантно-штурмового полка. Руководить музыкантами будет военный дирижёр — гвардии старший лейтенант Илья Гаврюсев.

Начнут концерт в 18.00. Вход на него свободный для всех желающих.

В «Михайловском» напомнили, что военные музыканты не впервые выступают в заповеднике. Так, например, в сентябре минувшего года на площади Музейщиков в рамках фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» с большим успехом прошло выступление 23-го военного оркестра штаба Ленинградского военного округа.

