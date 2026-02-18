Жителям Иванова рассказали о прошлом и настоящем «Михайловского»

Большую лекцию-презентацию о Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» провела в Иванове руководитель службы просветительной и выставочной работы Пушкинского заповедника Алёна Бойцова. Это событие состоялось вчера, 17 февраля, в Ивановском государственном историко-краеведческом музее имени Д. Г. Бурылина, где пушкиногорские музейщики открыли фондовую выставку «Литературный пейзаж в графике русских художников».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей Алёна Бойцова, жители и гости Иванова, собравшиеся на лекцию, оказались прекрасными, очень отзывчивыми слушателями. По окончании лекции и просмотра 9-минутного фильма «Пушкинский заповедник из поднебесья» они задали множество вопросов, касающихся истории и сегодняшней жизни музея. Особо их интересовали моменты, связанные с михайловскими страницами творчества поэта Михаила Дудина — их земляка, уроженца деревни Клевнево на севере Ивановской области.

В «Михайловском» добавили, что лекция-презентация Алёны Бойцовой и выставка «Литературный пейзаж в графике русских художников» из фондов «Михайловского» стали своего рода подарком пушкиногорцев к празднику ивановского музея — к дню рождения Д. Г. Бурылина, местного фабриканта, мецената, коллекционера и видного общественного деятеля из купеческой династии. Именно он стал основателем Музея промышленности и искусства в Иваново-Вознесенске, открытого в 1914 году.