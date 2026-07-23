Опубликована программа новосокольнического археологического фестиваля «Историческая лаборатория»

Программу фестиваля «Историческая лаборатория», который пройдёт в деревне Горожане Новосокольнического округа 25-26 июля, предоставили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной археологической экспедиции. Проект реализуется при поддержке «Президентского фонда культурных инициатив».

Схема фестиваля. Изображение: «Поселение Горожане...и не только» / «ВКонтакте»

Программа на 25 июля (суббота)

11.00 – официальное открытие фестиваля.

12.00 – экскурсия по исторической дороге (сбор группы в д. Горожане у поворота на д. Брагино).

12.00 – показательное выступление членов КИР «Чертог Раса»

12.00 - на чем плавали викинги и славяне по пути «из варяг в греки». (Александр Бойчук - КИР «Чертог Раса», руководитель клуба)

14.00 – показательное выступление членов КИР «Чертог Раса»

14.00 - выкладные кресты на стенах Изборской крепости: тайна древнего символа (Александр Потравнов - группа «Регионавтика», независимый исследователь)

15.00 – экскурсия по исторической дороге (сбор группы в д. Горожане у поворота на д. Брагино).

16.00 – показательное выступление членов КИР «Чертог Раса».

15.30 – выступление музыкального коллектива «Студия Добрый вечер»

Программа на 26 июля (воскресенье)

10.00 – экскурсия по исторической дороге (сбор группы в д. Горожане у поворота на д. Брагино).

11.00 – выступление музыкального коллектива «Студия Добрый вечер»

12.00 – показательное выступление членов КИР «Чертог Раса»

13.00 – экскурсия по исторической дороге (сбор группы в д. Горожане у поворота на д. Брагино).

13.00 - ранний железный век на юге Псковской области. (Борис Короткевич - Государственный Эрмитаж, Отдел археологии Восточной Европы и Сибири, старший научный сотрудник, к.и.н.);

14.00 – показательное выступление членов КИР «Чертог Раса»

14.30 - загадки торфяниковых стоянок эпохи неолита. (Андрей Мазуркевич, Государственный Эрмитаж, Отдел археологии Восточной Европы и Сибири, главный хранитель, к.и.н.);

16.00 – показательное выступление членов КИР «Чертог Раса».

16.00 - городок на Ловати: исторический предшественник Великих Лук (Александр Михайлов - Псковская областная археологическая экспедиция, директор).

Помимо этого, в течение дня на фестивале работают тематические площадки: фотозона; лагерь реконструкторов; торговые ряды; зона отдыха; детская зона и археологический раскоп.

Новый полевой сезон археологической экспедиции «Горожане-2026» стартовал 15 июля.

Открытое торгово-ремесленное поселение Горожане - памятник эпохи викингов, связанный с функционированием сухопутного участка пути «из варяг в греки» (от Новгорода до Гнездово). Культурный слой памятника содержит значительное количество предметов торговли (бусы, бисер, арабские монеты, весовые гирьки), предметов вооружения, бытовых предметов и ремесленного инструмента.