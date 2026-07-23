Во Дворе Постникова пройдут авторские экскурсии по выставке «Листая земли, страны и века»

Авторские экскурсии по новой выставке «Листая земли, страны и века» пройдут 24 и 25 июля в 20:00 во Дворе Постникова перед показами фильмов в рамках фестиваля «Западные ворота», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

На экскурсии гости совершат путешествие через века – от картографических шедевров голландского Золотого века до первых научных описаний экзотических стран, флоры и фауны.

Куратор выставки, начальник Древлехранилища Псковского музея-заповедника Наталья Родникова познакомит посетителей с редкими книжными изданиями из фондов музея. Жемчужина коллекции – тома знаменитого атласа Блау середины XVII века. Всего существует 11 томов, восемь из которых хранятся в Псковском музее и представлены сейчас на выставке.

«Стоит отметить, что на выставке задействованы все собрания и фонды Псковского музея-заповедника. Кроме книжных изданий, в выставочном пространстве представлены живопись, декоративная скульптура, фарфор, а также коллекция серебра с изображением растительности и анималистическими сюжетами», – отметила Наталья Родникова.

На авторской экскурсии гости также увидят уникальные живописные произведения: полотна голландских художников, графическое наследие Дмитрия Митрохина, картины 1930–1940-х годов художника Михаила Кирсанова и известного пейзажиста Константина Крыжицкого. Телефон для записи и справок: +78112292259.

Напомним, VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» состоится в Пскове с 23 по 26 июля.