ЖКХ

457 домов признаны аварийными в Псковской области после 1 января 2017 года

457 домов признаны аварийными в Псковской области после 1 января 2017 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на рабочем совещании по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства Псковской области председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

По его словам, на момент до наступления этой даты в псковском регионе аварийными были признаны 168 домов. Председатель наблюдательного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин обратил внимание, что число аварийных домов, выявленных после 1 января 2017 года, почти в три раза превышает цифру до этой даты, и призвал власти региона активизировать работу по подаче заявки на участие в программе переселения граждан из аварийного жилья и получению соответствующего федерального софинансирования.

Сергей Грахов сообщил, что заявка будет подана на следующей неделе. Сергей Степашин рекомендовал качественно оформить документы, чтобы их не пришлось переделывать.