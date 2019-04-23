ЖКХ

Администрация Псковской области рассчитывает дополнительно привлечь до 1 млрд рублей на реконструкцию теплосетей

Администрация Псковской области активно сотрудничает с Фондом содействия реформированию ЖКХ. «Муниципалитеты Псковской области завершают подготовку заявок, и мы рассчитываем дополнительно привлечь до 1 млрд рублей на реконструкцию теплосетей, канализации и водоочистных сооружений», - заявил губернатор Михаил Ведерников в отчете о работе администрации Псковской области за 2018 год.

С его слов, первые соглашения будут подписаны на Петербургском международном экономическом форуме уже через неделю.

Также он отметил, что во взаимодействии с руководством компании «Газпром» был скорректирован график погашения задолженности с 5 до 10 лет. «Первые четыре месяца плана-графика выдерживаются, выплаты ведутся корректно и в срок.

«Напомню, речь идет о 970 млн рублей, это серьезный сдерживающий фактор для дальнейшей газификации Псковской области», - рассказал губернатор.