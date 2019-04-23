Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Титан Моглинского разлома
производство пэт-гранул от и до
Samsung Galaxy за вкусные покупки
выбираем текстильные тапочки
мечта, ставшая явью
Телефон прямого эфира 56-73-72
О неравном бое с пармезаном
Опасны ли суперджеты?
 
 
 
ещё ЖКХ 23.04.2019 13:422 Медведев подписал постановление, которое позволит снижать тарифы на утилизацию отходов 30.05.2019 14:410 Администрация Псковской области рассчитывает дополнительно привлечь до 1 млрд рублей на реконструкцию теплосетей 30.05.2019 13:011 Депутаты Псковского областного Собрания подготовили ряд рекомендаций для регоператора по обращению с ТКО 30.05.2019 12:401 Сергей Грахов затруднился ответить, когда в Псковской области будет внедрен массовый раздельный сбор мусора 30.05.2019 12:290 123 единицы техники и 150 сотрудников работают в сфере обращения ТКО в Псковской области 30.05.2019 12:260 Мелкие населенные пункты могут оказаться вычеркнутыми из реформы ТКО
 
 
 
Самое популярное 27.05.2019 14:141 Правительство РФ утвердило отмену внутрисетевого роуминга - Медведев 27.05.2019 10:359 Замкомандира 104-го полка 76-й дивизии лишился доступа к гостайне из-за загранпоездок 28.05.2019 11:3230 В Пскове состоялось торжественное открытие памятника пограничникам. ФОТО 29.05.2019 13:505 Ян Лузин написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Псковского областного Собрания 29.05.2019 10:3012 РЖД подняли цены на билеты в «Ласточке» из Новгорода в Псков и Петрозаводск
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Администрация Псковской области рассчитывает дополнительно привлечь до 1 млрд рублей на реконструкцию теплосетей

30.05.2019 14:41|ПсковКомментариев: 0

Администрация Псковской области активно сотрудничает с Фондом содействия реформированию ЖКХ. «Муниципалитеты Псковской области завершают подготовку заявок, и мы рассчитываем дополнительно привлечь до 1 млрд рублей на реконструкцию теплосетей, канализации и водоочистных сооружений», - заявил губернатор Михаил Ведерников в отчете о работе администрации Псковской области за 2018 год.

С его слов, первые соглашения будут подписаны на Петербургском международном экономическом форуме уже через неделю.

Также он отметил, что во взаимодействии с руководством компании «Газпром» был скорректирован график погашения задолженности с 5 до 10 лет. «Первые четыре месяца плана-графика выдерживаются, выплаты ведутся корректно и в срок.

«Напомню, речь идет о 970 млн рублей, это серьезный сдерживающий фактор для дальнейшей газификации Псковской области», - рассказал губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Чего вы ждете от смены главы Пскова?
В опросе приняло участие 805 человек
Сюжет: Отчет Михаила Ведерникова за 2018 год Более 1,8 млн кв. м жилья планируется ввести в Псковской области до 2024 года Почти 300 млн рублей было направлено на поддержку АПК Псковской области в 2018 году из областного бюджета Администрация Псковской области рассчитывает дополнительно привлечь до 1 млрд рублей на реконструкцию теплосетей Псковский губернатор: Мы перестали быть «медвежьим углом» Михаил Ведерников: Обновленная команда администрации Псковской области доказала свою способность работать на результат Михаил Ведерников представляет отчет-послание о деятельности администрации Псковской области за 2018 год
30.05.2019, 14:470 Более 1,8 млн кв. м жилья планируется ввести в Псковской области до 2024 года 30.05.2019, 14:440 Партию незаконно ввезенных яблок и томатов уничтожил Россельхознадзор 30.05.2019, 14:430 В Псковском районе участок дороги реконструируют за 41,6 миллионов рублей 30.05.2019, 14:420 Почти 300 млн рублей было направлено на поддержку АПК Псковской области в 2018 году из областного бюджета
30.05.2019, 14:410 Администрация Псковской области рассчитывает дополнительно привлечь до 1 млрд рублей на реконструкцию теплосетей 30.05.2019, 14:380 Псковский губернатор: Мы перестали быть «медвежьим углом» 30.05.2019, 14:370 Псковская таможня напоминает о последствиях утилизации временно ввезенных автомобилей 30.05.2019, 14:330 Михаил Ведерников: Обновленная команда администрации Псковской области доказала свою способность работать на результат
30.05.2019, 14:290 Депутаты в четвертый раз отклонили инициативу Льва Шлосберга о возвращении прямых выборов мэра 30.05.2019, 14:260 Утверждены новые показатели бюджета псковского ФОМС 30.05.2019, 14:260 В Псковской области увеличено количество педагогов, получающих компенсацию за проведение итоговой государственной аттестации 30.05.2019, 14:250 Задолженность по налогам в размере 7 млн рублей погасили псковские предприниматели после заседания комиссии в областном УФНС
30.05.2019, 14:240 Михаил Ведерников представляет отчет-послание о деятельности администрации Псковской области за 2018 год 30.05.2019, 14:150 В Избирательный кодекс Псковской области внесли очередные изменения 30.05.2019, 14:100 Мировым судьей участка №37 в Псковском районе избрана Наталья Чечурова 30.05.2019, 14:090 Праздник «Здравствуй, лето книжное» состоится для юных псковичей 3 июня
30.05.2019, 14:080 Сотрудники псковского ФОМС смогут претендовать на санаторно-курортные выплаты 30.05.2019, 13:550 В законодательстве Псковской области прописали порядок изменения и уточнения границ области 30.05.2019, 13:530 Изменился порядок информирования о проведении публичных слушаний в Псковской области 30.05.2019, 13:470 Великолучанка нашла чужую банковскую карту и купила себе продукты
30.05.2019, 13:450 В Псковской области принят закон, который должен порадовать садоводов и дачников 30.05.2019, 13:441 Вопросы выявления не поставленного на кадастровый учет имущества обсудили налоговики с руководством Псковского района 30.05.2019, 13:360 Магазин Mango в Пскове представил новую коллекцию одежды 30.05.2019, 13:330 В России завершена разработка модернизированного «самолета судного дня»
30.05.2019, 13:270 Борис Полозов положительно оценил работу регоператора в Пскове 30.05.2019, 13:210 Две работы из собрания Псковского музея вернулись с выставки из Санкт-Петербурга 30.05.2019, 13:180 Великолучанин лишился 395 тыс рублей, покупая запчасти от «КамАЗа» 30.05.2019, 13:132 ООО «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников
30.05.2019, 13:070 Александр Котов: Если регоператор не выполняет обязанности, нужно думать о расторжении договора 30.05.2019, 13:050 Сотрудники скорой помощи провели инструктаж псковским волонтерам Молодой Ганзы 30.05.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 30.05.2019, 13:011 Депутаты Псковского областного Собрания подготовили ряд рекомендаций для регоператора по обращению с ТКО
30.05.2019, 12:470 Великолучанин отобрал велосипед у 23-летней девушки 30.05.2019, 12:460 Сотрудники ИК-4 оказали помощь пассажирам микроавтобуса, попавшего в ДТП на гдовском шоссе 30.05.2019, 12:400 Уровень закредитованности россиян за 1 квартал 2019 года вырос до 28% 30.05.2019, 12:401 Сергей Грахов затруднился ответить, когда в Псковской области будет внедрен массовый раздельный сбор мусора
30.05.2019, 12:380 Топ-10 российских авиакомпаний, где кормят на борту вкуснее всего 30.05.2019, 12:360 Псковские пограничники изъяли порядка 2400 пачек сигарет на КПП «Шумилкино» 30.05.2019, 12:290 123 единицы техники и 150 сотрудников работают в сфере обращения ТКО в Псковской области 30.05.2019, 12:260 В Псковском филиале Академии ФСИН России подвели итоги работы и определили перспективы развития
30.05.2019, 12:260 Мелкие населенные пункты могут оказаться вычеркнутыми из реформы ТКО 30.05.2019, 12:230 Пляж в Великих Луках готовят к открытию купального сезона 30.05.2019, 12:210 Больницы обязали пускать родственников пациентов в реанимацию 30.05.2019, 12:180 Сергей Грахов объяснил, почему затянулась разработка терсхемы по обращению с ТКО в Псковской области
30.05.2019, 12:140 Для права на пенсию в 2019 году жители Псковской области должны иметь не менее 10 лет страхового стажа и 16,2 пенсионных баллов 30.05.2019, 12:130 Под строительство экотехнопарков в Псковской области уже подобраны два земельных участка 30.05.2019, 12:120 Антон и Виктория Макарские выступят в Бугрово 8 июня 30.05.2019, 12:080 Сергей Грахов: Вопрос с вывозом крупногабаритного мусора в Псковской области урегулирован
30.05.2019, 12:060 В центре Пскова 2 июня ограничат движение транспорта 30.05.2019, 12:042 «Запоздавшие» платежки за вывоз ТКО в Псковской области можно оплачивать постепенно - Сергей Грахов 30.05.2019, 11:582 Ключевой проблемой Псковской области была и остается бедность - Лев Шлосберг 30.05.2019, 11:520 Сергей Грахов заверил, что по мусорной реформе в Псковской области проделана большая работа
30.05.2019, 11:500 Депутат гордумы Григорий Турчин поздравил псковского ветерана с 90-летием 30.05.2019, 11:410 В Пушкинских Горах прошли спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» 30.05.2019, 11:360 К Ганзейским дням вход в Псковский Кремль оборудуют металлодетекторами и интроскопами 30.05.2019, 11:360 «Сообразим на троих»: Резонансные вопросы сессии регионального парламента
30.05.2019, 11:250 В Пскове отпразднуют Международный день соседей 30.05.2019, 11:240 Антон Минаков уличил «Единую Россию» в неисполнении предвыборных обещаний 2016 года 30.05.2019, 11:180 В Пскове у трех автошкол самый большой рейтинг сдавших экзамен на водительские права 30.05.2019, 11:040 В Пскове состоится день бесплатной юридической помощи
30.05.2019, 10:405 Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» 30.05.2019, 10:242 ПЛН-ТВ: Готов ли Псков к Ганзе? 30.05.2019, 10:001 Доходы 17,5% жителей Псковской области были ниже прожиточного минимума в 2018 году 30.05.2019, 10:000 В Великих Луках предприниматель вел незаконную деятельность по сбору металлолома рядом с жилыми домами
30.05.2019, 09:561 Основные работы по фасаду и территории кампуса ПсковГУ завершатся к 20 июня 30.05.2019, 09:522 В 2018 году в Псковской области родилось на 180 мальчиков больше, чем девочек 30.05.2019, 09:510 В Рособрнадзоре призвали не пускать на ЕГЭ детей, которые плохо себя чувствуют 30.05.2019, 09:494 На улице Свердлова в Пскове горел бывший детский сад «Росток». ВИДЕО
30.05.2019, 09:420 Названы самые необычные вакансии мая 30.05.2019, 09:300 Скидку 30% на обслуживание и ремонт автомобилей Ford предоставляет автоцентр «Эльва» 30.05.2019, 09:150 В Великом Новгороде состоится матчевая встреча по боксу между командами Псковской и Новгородской областей 30.05.2019, 09:130 Пскович осужден на 200 часов обязательных работ за сбыт охотничьего оружия, найденного у водоема
30.05.2019, 09:030 Общественники пожаловались на резкий рост цен на билеты в плацкарт 30.05.2019, 08:510 Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту 30.05.2019, 08:401 3 июня откроется выставка, посвященная 110-летию со дня рождения архитектора-реставратора Юрия Спегальского 30.05.2019, 08:320 Россиян обяжут регистрировать дроны весом от 250 г
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.