Общество

Рабочая группа проконтролирует размещение экотехнопарка в Палкинском районе

Рабочая группа проконтролирует размещение экотехнопарка на территории Палкинского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Евгений Седов в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Решение о создании рабочей группы, в состав которой войдут представители общественности, приняли на встрече с активистами и депутатами Новоуситовской волости, пояснил глава района. «Рабочая группа будет обеспечивать контроль на всех стадиях реализации этого проекта», - сказал Евгений Седов.

По словам главы района, если будет несоответствие нормам по итогам инженерно-геологических и инженерно-экологических исследований, то размещения экотехнопарка не будет.

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«Естественно, мы против какой-либо свалки в том понимании, в котором она была. Мы - за развитие района, развитие производства, открытие новых рабочих мест и поступление налогов в бюджет района», - подчеркнул Евгений Седов.