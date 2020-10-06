Общество

Александр Васильев выступил с критикой проекта строительства экотехнопарка в Палкинском районе

Депутат Госдумы Александр Васильев выступил в соцсетях с резкой критикой проекта строительства экотехнопарка на границе Палкинского и Островского районов, на берегу реки Исаинки. Парламентарий считает, что построить там планируется лишь полигон для утилизации ТБО мощностью 500 тысяч тонн с линией туннельного компостирования, а о строительстве перерабатывающего завода при этом речи не идет.

«Это очень похоже на недоразумение, но вблизи реки Великой задумали разместить самую большую свалку Псковской области. Комитет по ЖКХ Псковской области объявил об общественном обсуждении хитрого документа - "проект актуализации территориальной схемы обращения с отходами Псковской области". За таким невзрачным названием кроются очень значительные изменения. В глубине приложенных документов прописано планируемое строительство свалки на границе Палкинского и Островского района, на берегу реки Исаинки. Это будет обычная свалка, которая будет вонять, гнить и гореть. А вода из этой свалки будет попадать в Великую, ну а дальше - в водопровод города Пскова», - заявил Александр Васильев.

По его мнению, выбор места связан с тем, что региональный оператор по обращению с ТКО старается сэкономить на перевозке мусора в северной зоне области, поэтому выбрал самое близкое место к трассе - между Псковом и Островом.

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Депутат Госдумы также заверил, что решение по проекту еще не принято, и весь процесс находится на стадии обсуждения. «Это значит, что мы можем повлиять на руководство области и предотвратить строительство мусорного полигона», - добавил он.

Со своей стороны Александр Васильев пообещал помогать инициативной группе с запросами во все инстанции и добиваться получения необходимой информации.