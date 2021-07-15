ЖКХ

Водоснабжение остановили в Пскове на сутки

В Пскове впервые за 11 лет на сутки остановили водоснабжение с 0.00 17 июля по 0.00 18 июля. Последний раз такое масштабное отключение воды в областном центре было в августе 2010 года.

Фото: pixabay.com

Давление в трубах начали снижать 16 июля в 23.00, в полночь насосы полностью отключили.

В субботу специалисты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» будут проводить необходимые ремонтные работы на сетях водоснабжения. Ранее руководитель предприятия Константин Болотин отметил, что работы планируется закончить 17 июля к 19.00-20.00, после чего начнется плавный запуск воды в труды.

Смотрите также Константин Болотин рассказал, почему Псков останется без воды 17 июля

«Постараемся приложить все усилия, чтобы не выйти за рамки указанного времени», - подчеркивал Константин Болотин.

Учреждениям здравоохранения, на объекты гостиничного комплекса и в спальные районы организуют подвоз питьевой воды.